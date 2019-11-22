Калькулятор у голові! 10-річні близнюки з Полтавщини вразили світ

Брати Тарасови, учні 4-го класу Глобинської гімназії №1 (Полтавська область), перемогли на Всесвітній олімпіаді зі швидкого рахування.
Як йдеться в сюжеті "Сьогодні", близнюки Рома і Юра менше ніж за секунду додають та віднімають чотиризначні числа. У п'ять років вони вже випереджали батька в арифметиці, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
Народилися брати раніше терміну, а заговорили – пізніше однолітків. Але потім швидко наздогнали й перегнали інших.
Учителька початкових класів Тетяна Боровик запропонувала батькам віддати хлопців у школу ментальної арифметики. Серед досягнень школярів вже не один рекорд зі швидкого рахування.
Близнюки планують перевершити самих себе – на будь-яке завдання витрачати менше ніж пів секунди.
"Ми вже рахуємо за 0,5 секунди, хочемо вже за 0,4 робити. Таке в Україні ніхто не може зробити", – розповіли близнюки.
10-річні близнюки з Полтави вразили світ
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Як повідомляв OBOZREVATEL, українські студенти перемогли на конкурсі інновацій в Сінгапурі.
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