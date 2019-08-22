"Какати і триматися за руки": під Херсоном оскандалились з ремонтом дитсадка

У мережі розгорівся ажіотаж навколо ремонту в дитячому садку №7 міста Олешки (Херсонська область).

Мер міста Дмитро Воронов в Facebook опублікував фото, на яких показав дитячий туалет, в якому немає кабінок.

Він гордо зазначив, що ремонт завершили вчасно, однак незабаром видалив пост, оскільки користувачі мережі не розділили з ним захоплення.

Новини В одному з міст України дітей в школи і дитсадки прийматимуть без щеплень

"Ось це молодці! Вчасно все закінчили. До Дня Незалежності. Нарешті діти зможуть какати і триматися за ручки", - посміявся блогер Антон Ходзе.

"Разом і до кінця!" "Так гартується справжня шкільна дружба", "Хіба можуть бути секрети між справжніми друзями?" "Друг пізнається в біді", "Совок", - жартують інші користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі на Закарпатті діти 30 років не можуть дочекатися нової школи, через що діти змушені займатися в колишньому гуртожитку і дитячому саду.

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