Кабмін звільнив трьох заступників міністра освіти і призначив двох радників: названі імена

Кабінет міністрів України звільнив заступників міністра освіти Павла Хобзея, Юрія Рашкевича, Вадима Карандія та призначив двох радників: Олександра Романка й Олену Скалянську.

Міністерка освіти Ганна Новосад на Facebook-сторінці повідомила, що сподівається на подальшу роботу над змінами освіти з експрацівниками відомства (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини Кабмін призначив двох заступників міністра освіти

"Сьогодні з посад заступників міністра освіти і науки України йдуть чудові люди – Павло Хобзей, Юрій Рашкевич і Вадим Карандій. Кожен із них дав величезну додану цінність розпочатим МОН реформам, вони були і їхніми співтворцями, і тими, хто впроваджував", – зазначила Новосад.

Про призначення радників повідомив у Facebook один із новообраних працівників МОН Олександр Романко, який є професором Університету Торонто. А радниця Олена Скалянська раніше працювала проектною менеджеркою канадської програми Mitacs Globalink Research Internship.

Нові радники міністра освіти Fаcebook Олександр Романко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала три ключові завдання на посаді керівниці МОН України.

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