Кабмін змінив тривалість відпустки вихователям дитсадків

В Україні вихователям дитячих садків збільшать тривалість відпустки. Тепер вони відпочиватимуть 56 календарних днів, як і всі інші освітяни.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 10 липня, пише пресслужба відомства.

"Для вихователів дитячих садків зросте не тільки зарплата, але і тривалість відпустки – з січня 2020 року до 56 календарних днів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше відпустка складала 42 календарних дні. Таке збільшення тривалості відпочинку було давньою вимогою освітніх профспілок.

Відпустка Хуст NEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідали кумедні поради, що робити вчителю під час відпустки. Відпочинок потрібно провести якнайкраще, щоб у вересні з новими силами розпочати роботу в школі.

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