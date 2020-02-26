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Кабмін розширив перелік студентів, яким виплачуватимуть соціальну стипендію

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що студенти з районів поблизу лінії зіткнення на Донбасі отримуватимуть соціальну стипендію.

Відповідне рішення Кабмін схвалив 26 лютого, повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі глава уряду.

Так, її розмір становить для студентів:

  • закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень;

  • закладів вищої освіти – 1 180 гривень;

  • закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 360 гривень.

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Нагадаємо, в Україні виплачують дві стипендії: академічну (за успіхи в навчанні) та соціальну. Соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

Кабмін розширив перелік студентів, яким виплачуватимуть соціальну стипендію

Кабмін розширив перелік студентів, яким виплачуватимуть соціальну стипендію

Городоцька районна державна адміністрація

Також соціальну стипендію отримують сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, студенти (курсанти) вишу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І-ІІІ групи, і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020 році уряд не має наміру збільшувати стипендії учням.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Донбас Кабінет Міністрів України університет освіта
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