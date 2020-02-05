Кабінет міністрів розширив перелік пільгових категорій дітей, які будуть оздоровлюватися та відпочивати за державні кошти.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, рішення прийняли на засіданні уряду 5 лютого, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Держава оплатить відпочинок та оздоровчі послуги в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія", – наголосив Гончарук.

Так, до переліку пільгових категорій включили:

дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Кабмін розширив перелік дітей, яким оплатять відпочинок. Список ua.dorogovkaz.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд повідомив, що школярі подорожуватимуть Україною безкоштовно. На унікальну програму в Держбюджет-2020 заклали 500 млн грн. Щоп’ята українська школа в рамках навчальної програми буде відправляти своїх учнів у подорож Україною.

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