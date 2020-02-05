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Кабмін розширив перелік дітей, яким оплатять відпочинок. Список

1.7т
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Кабінет міністрів розширив перелік пільгових категорій дітей, які будуть оздоровлюватися та відпочивати за державні кошти.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, рішення прийняли на засіданні уряду 5 лютого, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Держава оплатить відпочинок та оздоровчі послуги в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія", – наголосив Гончарук.

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Так, до переліку пільгових категорій включили:

  • дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

  • дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

  • дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  • дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Кабмін розширив перелік дітей, яким оплатять відпочинок. Список

Кабмін розширив перелік дітей, яким оплатять відпочинок. Список

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд повідомив, що школярі подорожуватимуть Україною безкоштовно. На унікальну програму в Держбюджет-2020 заклали 500 млн грн. Щоп’ята українська школа в рамках навчальної програми буде відправляти своїх учнів у подорож Україною.

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Читайте всі новини по темі "Пільги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Пільги в Україні цікаво школярам школа
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України відпочінок Пільги діти школа
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