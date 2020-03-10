Кабмін призначив Полюховича в.о. міністра освіти: хто він

Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра освіти і науки України став Юрій Полюхович. Він замінить на посаді Ганну Новосад, яка пішла у відставку.

Рішення про кадрову перестановку було ухвалене в ході засідання Кабінету міністрів України 10 березня, повідомляється на сайті Міносвіти.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип безперервності влади. Для мене – честь виконувати обов'язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належним чином виконувало свої функції", – сказав в.о. міністра після свого призначення.

Відомо, що Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в Костополі Рівненської області. Ступінь магістра з історії він отримав у 2003 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є кандидатом історичних наук, автором понад 40 наукових публікацій.

Юрій Полюхович Сайт Міносвіти

З 2000 року – представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB. Протягом 2014-2016 рр. Полюхович був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Також він працював у Національному інституті антропології та історії (Мексика), має досвід роботи у приватних компаніях, у яких займався питаннями розвитку інновацій.

З 2014-го до 2016 року Полюхович обіймав посаду радника міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

11 вересня 2019 року Полюховича призначили першим заступником міністерки освіти і науки України Ганни Новосад. Крім того, роботу в Міносвіти він поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр освіти Ганна Новосад відмовилася працювати у складі нового уряду і заявила про бажання залишити посаду.

Новосад зазначила, що Міносвіти протягом останніх шести місяців відпрацювало максимально можливо за наявної ситуації.

Також Новосад назвала причину, з якої відмовилася від посади в новому Кабміні Дениса Шмигаля. За її словами, у новоспеченого глави уряду не знайшлося часу для спілкування та відповідей на ключові питання про подальшу роботу Міносвіти.

Крім того, ексміністерка сказала, що не розуміє претензій Верховної Ради до попереднього складу Кабінету міністрів і додала, що особисто на свою адресу не почула конкретних зауважень.

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