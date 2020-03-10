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Кабмін призначив Полюховича в.о. міністра освіти: хто він

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Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра освіти і науки України став Юрій Полюхович. Він замінить на посаді Ганну Новосад, яка пішла у відставку.

Рішення про кадрову перестановку було ухвалене в ході засідання Кабінету міністрів України 10 березня, повідомляється на сайті Міносвіти.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип безперервності влади. Для мене – честь виконувати обов'язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належним чином виконувало свої функції", – сказав в.о. міністра після свого призначення.

Відомо, що Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в Костополі Рівненської області. Ступінь магістра з історії він отримав у 2003 році в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є кандидатом історичних наук, автором понад 40 наукових публікацій.

Юрій Полюхович

Юрій Полюхович

Сайт Міносвіти

З 2000 року – представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB. Протягом 2014-2016 рр. Полюхович був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Також він працював у Національному інституті антропології та історії (Мексика), має досвід роботи у приватних компаніях, у яких займався питаннями розвитку інновацій.

З 2014-го до 2016 року Полюхович обіймав посаду радника міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

11 вересня 2019 року Полюховича призначили першим заступником міністерки освіти і науки України Ганни Новосад. Крім того, роботу в Міносвіти він поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Юрій Полюхович Ганна Новосад
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Ну, теперь хоть будет с кого спросить за лажу в календаре майя )))
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Сподіваюсь, що мова чольті буде особливо потрібною!)))
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