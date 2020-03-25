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Кабмін призначив міністеркою освіти доньку скандального священника УПЦ МП

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Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків міністра освіти на Любомиру Мандзій, доньку скандального священника УПЦ МП на Львівщині Степана Хомина.

Як повідомили в пресслужбі відомства, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 25 березня. Раніше обов'язки міністра освіти виконував Юрій Полюхович, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого", – відзначила Мандзій.

Любомира Мандзій і Степан Хомин

Любомира Мандзій і Степан Хомин

Т.в.о. міністра родом з Львівщини. Працювала директором департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, начальником управління Державної служби якості освіти у Львівській області. 11 вересня 2019 року Мандзій призначили на посаду заступника міністерки освіти Ганни Новосад.

Нагадаємо, в 2017 році її батько Хомин зачинив двері церкви перед труною із загиблим 27-річним бійцем АТО Володимиром Турчином. Військового не провели в останню путь дзвонами і молитвами. Випадок стався під час похорону загиблого в місті Жовква на Львівщині. Пізніше в УПЦ МП заступилися за свого священника і відслужили панахиду за загиблим, а Філарет попросив вибачення у рідних, побратимів полеглого бійця та у громади міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у МОН дали відповідь, що буде із ЗНО та вступною кампанією через продовження карантину.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Освіта в Україні
Особа
Любомира Мандзій
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України Кабінет Міністрів України
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какая разница, кто её отец? Вы ещё статус ЧСВР (член семьи врага народа) введите, как при Сталине
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Моя Школа