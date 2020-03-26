Кабмін хоче жорстко скоротити фінансування освіти: названо цифри

Кабінет міністрів запропонував скоротити більшість видатків, які спрямовані на розвиток у сфері освіти та науки в Україні.
Як повідомила на Facebook-сторінці ексміністерка освіти Ганна Новосад, поки що це тільки проєкт, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
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ZMINA
Отже, планують забрати:
субвенцію на створення професійно-технічних навчально-практичних центрів – 259 млн грн;
Фонд розвитку закладів вищої освіти – 250 млн грн;
субвенцію “Спроможна школа для кращих результатів” – 1,5 млрд грн;
субвенцію на підтримку молодих вчителів – 1,5 млрд грн;
субвенцію на Нову українську школу – 1,4 млрд грн;
кошти для запуску грантового фінансування науки через Національний Фонд Досліджень – 500 млн грн;
загалом усі кошти, які йшли в бюджетній програмі МОН “Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень” – 400 млн грн.
За словами Новосад, перерозподіляти кошти на медичне забезпечення потрібно, але залишати без фінансування останні три позиції – не можна.
"Ми втратимо один рік реформи школи, бо я дуже сумніваюсь, що в 2021 році хтось закладе більше 3 млрд, аби надолужити НУШ за 2 роки. Ну і різати зараз науку – в мене цензурних слів немає", – додала Новосад.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запропонував Верховній Раді внести зміни до Держбюджету-2020 року, які передбачають збільшення дефіциту бюджету в 4 рази.
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