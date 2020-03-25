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Кабмін дасть гроші українським вченим на розробку тестів на коронавірус

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В Україні повноцінно запустять Національний фонд досліджень, який надаватиме підтримку українським науковим установам, зокрема в розробці тестів для виявлення коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів у середу, 25 березня (щоб переглянути засідання уряду, доскрольте до кінця сторінки).

Кабмін дасть гроші українським вченим на розробку тестів на коронавірус

Кабмін дасть гроші українським вченим на розробку тестів на коронавірус

Конкурент

"У 2018 році було започатковано програму підтримки та розвитку наукових досліджень. Постанова дозволить уникнути дублювання Національною Академією Наук України функцій Національного фонду досліджень, який розпочинає свою діяльність у 2020 році", – пояснив перший заступник т.в.о. міністерки освіти Юрій Полюхович.

Постанова затвердить паспорт бюджетної програми і дасть змогу науковим установам працювати без обмежень над розробкою тестів для виявлення коронавірусу. Завдяки ухваленому рішенню, можна буде ефективніше використовувати державні кошти на наукові проєкти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України вимушено відправляє своїх працівників у неоплачувану відпустку через нестачу коштів.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Коронавірус
Особа
Юрій Полюхович
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство освіти України
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Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Чудово :-))) Русь-Україна чекатиме на приєднання до досліджень історично-правдивої православної Московії
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Моя Школа