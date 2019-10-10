Їжа з помийного відра: у школі Києва дітей нагодували недоїдками

У школі №332 міста Києва учням на обід подали недоїдки, які кухарі дістали з помийного відра.

Про інцидент повідомила у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" киянка Марина Розсолова. За її словами, школярам мали приготувати картоплю по-домашньому й овочі, та оскільки останіх не завезли, вирішили замінити їх сливами (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Після першої зміни хтось із бригади викинув залишки картоплі. Потім прийшли учні на другий зміні обідати і виявили у себе в роті кісточки від слив! Кісточки від слив, які з'їли діти раніше", – розповіла Розсолова.

Виявилося, що кухарі приготували мало картоплі, тому вирішили дістати все з відра для сміття. Зазначається, що школу обслуговує скандальна організація "ПОНТЕМ.УА".

"А тим, хто прийшов пізніше, доварювали макарони, які злиплися до жаху, ще й маленькі порції. Але й цього виявилося мало, іншим дісталося по дві котлетки", – додала киянка.

У соцмережі люди бурхливо відреагували на інцидент:

"Нехай своїх дітей і онуків так годують! Я б висипала на голову кухареві", "Тепер зрозуміло, чому дітей може знудити в їдальні від декількох ложок супу, який приготували кухарі "Понтема", "Змусити, щоб самі з'їли", – написали користувачі.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Картопля, яку подали дітям Facebook Марина Рассолова

Картопля, яку подали дітям Facebook Марина Рассолова

Макарони Facebook Марина Рассолова

Їжа для школярів Facebook Марина Рассолова

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, школа в Одесі потрапила в скандал через їдальню.

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