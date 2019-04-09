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iTalent розпочинає 5 сезон: як кинути виклик Ілону Маску

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Організатори iTalent та OBOZREVATEL запрошують учнів шкіл, професійно-технічних закладів та студентів, яким ще не виповнилось 19-ти років, взяти участь у п’ятому сезоні всеукраїнського конкурсу з IT-проектів та кіберспорту "iTalent"!

Що таке iTalent?

iTalent – це найбільший в Україні конкурс, де юні ІТ-таланти можуть показати свої проекти і отримати оцінку та коментарі від справжніх ІТ-професіоналів. Усі роботи відкрито публікуються на сайті конкурсу, тож кожен може переглянути та оцінити роботи інших конкурсантів.

Призовий фонд – до 120 000 грн.

Головна мета конкурсу – мотивація молоді до вивчення інформаційних технологій та набуття цифрових компетенцій. Понад 6000 дітей зі всієї України вже взяли у ньому участь і стали на шлях розкриття свого ІТ-таланту.

Наразі конкурс з ІТ-проектів проводиться у 12 номінаціях:

Відеомонтаж

2Д графіка

2Д анімація

3Д графіка

Розробка комп’ютерної гри

Soft & Mobile

Розробка девайсів

Web “Front-end”

Web “Application”

Web “Шкільний сайт”

Гра у Scratch

Цифрова фотографія

Важливою частиною конкурсу є змагання з кіберспорту, що сприяє розвитку у учасників стратегічного та логічного мислення, реакції. Крім того, вони вчаться працювати у команді та приймати нестандартні рішення.

Юні кіберспортсмени мають можливість вступити в змагання за звання чемпіона України по кіберспорту серед дітей та молоді у таких дисциплінах: CS:GO, Dota 2 та Hearthstone.

Конкурс проходить у два етапи: онлайн-відбір та очний фінал. Реєстрація триватиме до 19 квітня 2019 року.

У номінаціях з ІТ-проектів учасники розділяються на дві вікові групи: старша (15-18 років) та молодша (8-14 років).

Детальний опис номінацій та вимоги до робіт розміщені на сайті конкурсу у відповідних розділах: italent.org.ua

Захід проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Де та коли?

Фінал відбудеться 19 травня 2019 у м. Київ.

Як взяти участь?

Участь у конкурсі є безкоштовною і відкритою. Фіналісти отримають безцінний досвід, зможуть представити свої проекти та отримати цінні призи від партнерів заходу.

Для участі необхідно зареєструватися у обраній номінації на сайті конкурсу italent.org.ua.

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