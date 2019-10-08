Історія з тарганами в гуртожитку Івано-Франківська прийняла різкий оборот

Після оприлюднення інформації про ситуацію з тарганами в гуртожитку Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника керівництво студмістечка 7 жовтня провело нараду і прийняло рішення труїти паразитів влітку не в один, а в два етапи.

Про це повідомляє кореспондент Моя Школа OBOZREVATEL.

При цьому директор студмістечка Михайло Лилик заявив, що в наявності тарганів в гуртожитках є провина не лише адміністрації, але й самих мешканців.

"Як би ми зараз не шукали провину адміністрації, хоча я з себе провини не складаю. Проблема таргана - це проблема загальна, і проблема, пов'язана з мешканцями. Якби ми, адміністрація, не робили санітарної обробки влітку, тоді "так", зараз ми б говорили не про роль студента, а про більше", - зазначив директор студмістечка.

"Але санітарна обробка трьох гуртожитків влітку коштувала 32 або 33 тисячі гривень. І те, що я бачив те, що я відчув, - вона була досить ефективною. Інша справа, що влітку можна було провести процедуру витравлювання в два етапи. На майбутнє будемо робити тільки так", - додав він.

На нараді, крім Лилика, були присутні також голова профкому Назарій Дюк, коменданти гуртожитків та ін.

Дюк зі свого боку запевнив, що боротьба з тарганами продовжиться.

"Витравлювання відбувалося і це факт. Ми з цим боролися, боремося і будемо боротися", - зазначив глава профкому.

Як повідомляв проект Моя Школа OBOZREVATEL, студенти гуртожитку №4 від Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ) поскаржилися, що тарганів у ванній і кухні "просто жах як багато". Дивіться фото і відео.

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