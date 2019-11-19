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Історія України за 5 хвилин: ТНМК презентував цікаву анімацію

1.2т
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Міністерство культури, молоді та спорту разом із гуртом "Танок на майдані Конґо" презентували 5-хвилинний кліп про історію України.

Відео опублікували на YouTube-каналі гурту. У ньому показана історія розвитку української держави від великого вибуху до Революції Гідності, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кадр з кліпу ТНМК

Кадр з кліпу ТНМК

Скріншот

"ТНМК представляє нове відео, в якому вся історія України викладається буквально за п’ять хвилин: від великого вибуху – до сьогодення, транзитом через найвизначніші події у нашій історії," – йдеться у підписі до ролика.

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Відео вже подивилися понад 8 тисяч разів. Анімацію в кліпі створив Сашко Даниленко, автор текстів – Артем Полежака, музика і вокал – Олег "Фагот" Михайлюта.

Кадр з кліпу ТНМК

Кадр з кліпу ТНМК

Скріншот

Зазначається, що пісня є частиною проєкту "Так працює пам’ять", в якому українські музиканти присвячують свої нові треки пам’яті Данила Дідіка, 15-річного українського активіста, який загинув в лютому 2015 року під час теракту в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменники брати Капранови записали корисне відео, в якому розповідають про історію України за 10 хвилин.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
цікаво школярам
Особа
група ТНМК
Місце
Україна
Теги
школа Історія України
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Это состряпали не иди оты, это создали для идио тов
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2
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Ш. Олег
Ш. Олег
Никогда не думал, что в пять минут можно запихнуть столько чуши… У любого мало-мальски вменяемого историка волосы дыбом встанут. Я бы запретил показывать этот мультик людям, не достигшим 21-летнего возраста. Ведь могут поверить, что всё именно так и было. А это, почитай, инвалидность на всю оставшуюся жизнь.
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3
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hunt andres
hunt andres
Хватило бы и полминуты. Сколько там, той истории то)
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