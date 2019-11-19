Історія України за 5 хвилин: ТНМК презентував цікаву анімацію

Міністерство культури, молоді та спорту разом із гуртом "Танок на майдані Конґо" презентували 5-хвилинний кліп про історію України.

Відео опублікували на YouTube-каналі гурту. У ньому показана історія розвитку української держави від великого вибуху до Революції Гідності, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кадр з кліпу ТНМК Скріншот

"ТНМК представляє нове відео, в якому вся історія України викладається буквально за п’ять хвилин: від великого вибуху – до сьогодення, транзитом через найвизначніші події у нашій історії," – йдеться у підписі до ролика.

Відео вже подивилися понад 8 тисяч разів. Анімацію в кліпі створив Сашко Даниленко, автор текстів – Артем Полежака, музика і вокал – Олег "Фагот" Михайлюта.

Кадр з кліпу ТНМК Скріншот

Зазначається, що пісня є частиною проєкту "Так працює пам’ять", в якому українські музиканти присвячують свої нові треки пам’яті Данила Дідіка, 15-річного українського активіста, який загинув в лютому 2015 року під час теракту в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменники брати Капранови записали корисне відео, в якому розповідають про історію України за 10 хвилин.

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