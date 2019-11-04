Історія України за 10 хвилин: брати Капранови записали корисне відео

Відомі письменники й громадські діячі брати Віталій і Дмитро Капранови записали корисне відео, в якому за 10 хвилин розповідають зрозуміло всю історію України.

Відповідний ролик оприлюднили на Youtube-каналі "Імені Т.Г. Шевченка". У ньому розповідається, що уроки з історії були найсумнішими з усіх шкільних предметів. Тому брати Капранови вирішили цікаво і коротко розповісти історію України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відео умовно поділили на дві частини: з одного боку можна спостерігати за картою, на якій розповідають основні події, а з іншого – читати листування в чаті, де цікаво подають корисні факти.

"Ці постійні війни. Як їх запам'ятати? Усі ці князі, гетьмани, письменники. Як їх не переплутати? А ми вам скажемо, що насправді історія України бойова і оптимістична. Розповісти її можна усього за 10 хвилин разом із усіма картами, повстаннями й гетьманами", – ствверджується у відео.

Ролик набрав за шість днів понад 150 тисяч переглядів і 15 тисяч вподобань. Користувачі мережі зазначили, що їм сподобалося відео і навіть допомогло школярам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Проте дехто наголосив на тому, що воно цікаве, але для змістовного вивчення історії не годиться, бо потрібно більше часу.

"Надзвичайно цікаве відео. Але, на мою думку, щоб вивчити історію, маю на увазі хоча б для себе, то потрібно більше часу", "Здаю ЗНО з Історії , сподіваюся, що все вдасться, і це відео дуже допомогло", "А як же хрещення Київської Русі? І діячів визначних не всіх перечислили. Аж занадто стисло", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

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