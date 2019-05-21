"Історія України складніша за математику": стартувало ЗНО 2019

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року стартувало 21 травня з тестування із математики. На нього зареєструвалися понад 160 тисяч учасників. Загалом ЗНО-2019 здаватимуть понад 354 тисячі осіб.

Про це в ефірі ObozTV повідомила начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Клименко.

Клименко нагадала, що тестування з української мови та літератури є обов'язковим для вступу до будь-якого вищого навчального закладу. Математика чи історія України — ще два обов'язкових предмети на вибір. Однак багато учасників вирішили здавати обидва тести.

"Обирали й математику, й історію. Доповнюючи англійською. Тобто гарний пасьянс можна розкласти: якщо я добре складаю математику, англійську (іноземну мову) та українську — то йду в економічний напрямок або в ІТ. Якщо я успішно складаю історію, іноземну та українську — мені відкриті двері до гуманітарних спеціальностей", — пояснила вона.

Всупереч поширеній думці, вважає Клименко, іспит з історії України навіть дещо складніший, ніж із математики.

"Інтуїтивно думають, що історію України здати легше, ніж математику. Тому у нас деяка розбіжність в кількості зареєстрованих на ці предмети. Хоча я вам скажу, що тести рівнозначні. На мою думку, тест з історії навіть трохи складніший", — зауважила вона.

За її словами, серед найпопулярніших необов'язкових тестів у 2019 році також опинилися біологія і географія. А ось хімія здає позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загалом цього року ЗНО охоплює 11 предметів:

математика (дата складання — 21 травня);

українська мова та література (23 травня);

іноземні мови (27 травня — іспанська, німецька, французька, 28 травня — англійська);

фізика (30 травня);

історія України (4 червня);

біологія (6 червня);

географія (11 червня);

хімія (13 червня).

Оголошення результатів ЗНО та державної підсумкової атестації (ДПА) відбудеться в період з 14 по 25 червня.

Проведення додаткової сесії призначене з 26 червня по 12 липня.

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