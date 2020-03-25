Іспити для школярів під час карантину: стало відомо, які заходи вживають інші країни

В інших країнах світу необхідні іспити для вступу здебільшого переносять на пізніший термін, рідше – повністю скасовують.

Як йдеться в матеріалі Української правди.Життя, у Франції відтермінували на три тижні національні іспити, заплановані на 5 квітня, а дати вступної кампанії залишилися незмінними.

У США необхідні іспити для вступу перенесли на пізніший термін: ACT – з 4 квітня на 13 червня, SAT скасували екзамени у березні та травні й повідомлять згодом нові дати. При цьому, окремі штати та університети вже оголосили, що ці іспити не будуть обов’язковими для вступу.

Іспити під час карантину: стало відомо, які заходи вживають інші країни УНН

У Нідерландах подовжили термін складання іспитів для студентів і перенесли зарахування на університетські програми з 1 травня на 1 червня.

У Великій Британії уряд ухвалив рішення не проводити національні екзамени, а потрібні оцінки для вступу будуть виставлятись за поточну роботу під час навчального року. Водночас, у Фінляндії поки що іспити, планують проводити відповідно до графіку – у другій половині травня.

Також переносяться і міжнародні іспити – GMAT, TOEFL, IELTS, GRE. Вони важливі для вступу іноземних студентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у МОН дали відповідь, що буде із ЗНО та вступною кампанією через продовження карантину.

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