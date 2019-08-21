IQ дитини залежить від віку її матері - дослідження

Британські вчені довели, що молоді мами частіше народжують дітей з низьким рівнем IQ.

Протягом одинадцяти років науковці спостерігали за двома сотнями сімей. Вчені пояснюють таку закономірність тим, що жінки, які стали матерями до 22 років, набагато частіше страждали від стресів під час вагітності, так як більшість з них не планували заводити дітей, пише Наша мама.

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"У 42% жінок, які народжували між 15 і 18 роками, спостерігалася допологова депресія, в порівнянні з 36% мамами у віці 19-22 року. Експерти також зауважили, що кругозір школярів, народжених молодими мамами, виявився досить вузьким", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в таких дітей при спілкуванні з однолітками або вчителями виникали емоційні проблеми. У 23,2% дітей мам у віці 19-22 років спостерігалася така ж проблема.

Діти ж дорослих самостійних жінок вели себе в компанії однолітків добре, а вчителі робили зауваження лише 9% з них.

Дитина DityInfo.com

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