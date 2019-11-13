IQ – 145! Дев'ятирічний студент-вундеркінд вразив світ

Дев'ятирічний вундеркінд Лоран Сімонс з Нідерландів вразив світ тим, що через кілька місяців закінчить Технічний університет Ейндховена і стане наймолодшим володарем диплома про вищу освіту.

Сімонс вчиться на факультеті електротехніки. До університету він вступив лише рік тому, пише OBOZREVATEL з посиланням на BBC News Україна.

Шестирічну програму середніх та старших класів школи вундеркінд освоїв лише за півтора року, і у вісім років він отримав атестат про повну загальну середню освіту.

"IQ хлопчика – 145, він володіє фотографічною пам'яттю. Улюблений предмет Сімонса – математика, тому що вона містить в собі статистику, геометрію та алгебру", – йдеться в повідомленні.

У майбутньому вундеркінд хоче стати кардіохірургом. Навчаючись в школі, хлопчик пройшов курс медичного факультету Університету Амстердама. За словами Сімонса, він мріє знайти засоби для продовження життя людей.

Батьки досить рано зрозуміли, що у них в родині росте вундеркінд. Його син не особливо цікавився іграшками у порівнянні зі своїми однолітками.

Зазначається, що наразі наймолодшим володарем диплома про вищу освіту вважається американець Майкл Карні, який став випускником університету Алабами в 10-річному віці.

Дев'ятирічний студент-вундеркінд вразив світ demorgen.be

Як повідомляв OBOZREVATEL, школяр-вундеркінд із Києва встановив рекорд України.

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