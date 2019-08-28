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Іпохондрик, універсал, всезнайка: якими педагоги бачать своїх учнів

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Американська вчителька Зельда Морріс викладає англійську по скайпу і розповіла, з якими учнями їй доводилося стикатися у своїй практиці.

Жінка на основі власного досвіду розробила типи своїх учнів, яким вона намагається допомогти вивчити англійську мову, пише Освіта Нова.

Перший портрет учня - незнайка. Найчастіше він нічого не знає. Зовсім нічого. Будь-якою мовою. Він не знає, що їв вчора, не може розповісти про речі в своїй кімнаті. Завдання робить справно, але нічого не запам'ятовує.

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Наступний – сім'янин. Цей учень займається в колі сім'ї. Навколо сидять мама, тато, брат, бабуся і тітка, які хочуть брати участь у всьому. На пропозицію викладача дати дитині відповісти самій їй кажуть, що дитина буде в стресі.

Є й другий варіант сім'янина. Коли педагог вчить і дає нові завдання – все добре. А ось коли починають говорити на вільну тему, закадровий голос пояснює дитині, що говорити. Виявляється, дитина не може сама відповісти, що хоче в подарунок.

Репетитор

Репетитор

Profi.ru

Універсал – цей учень буде займатися завжди: при високій температурі, в кімнаті, де молодший брат в істериці. На повідомлення, що викладач хвора, відповідає: "Ви точно не можете?" Тяги до англійського у нього немає, але заняття будуть продовжуватись.

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Є такий портрет учня як проблеми в сім'ї. За урок педагог дізнається про нього все: про школу, інститут, роботу, про маму або дружину, про квартиру, будинок, дачу. Учні цієї категорії можуть бути будь-якого віку, але проблеми є у всіх.

Крихкий іпохондрик – дитина біла як простирадло, з тремтячими пальцями. Поступово контакт налагоджується. Дитина нарешті сміється, все добре. Раптом мама вимикає скайп і пише, що викладач ввела дитину в стрес. Так триває два-три заняття, четвертого немає.

Наступний тип – технічні неполадки.

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"О першій годині ночі я отримую довге повідомлення від людини, яка дуже терміново хоче вивчити англійську. Час призначається найближчий. Я якомога швидше відправляю матеріали, готуюся, і так далі. За день до уроку пишу повідомлення з проханням перевірити зв'язок. Отримую однозначну відповідь: "Увечері". Увечері ніхто не відповідає. За 15 хвилин до уроку я знову відправляю минуле повідомлення зі своїми даними в скайпі. Рівно під час уроку отримую повідомлення: "Я не можу вас знайти". Ми починаємо займатися через годину від початку уроку. І так майже кожного разу", – розповіла Зельда Морріс.

Всезнайка починає з нуля. Перший урок зазвичай присвячений найпростішим темам. Але він хоче знати все і відразу.

"Спочатку я рада і з ентузіазмом пояснюю різницю між "bye" і "goodbye", але потім ми підходимо до якогось виключення. Тут учень вирішує, що раз по правилам це так, значить, виняток не діє. А якщо діє, то чому? Тут я в паніці шукаю статті про походження англійської мови, доводжу свою правоту і з почуттям здобутої перемоги продовжую урок. Через п'ять хвилин у учня з'являється ще одна зачіпка до англійської мови, і все починається заново. Закінчую урок з поглибленими знаннями походження і вимови слів", – додала Морріс.

Репетитор

Репетитор

brjunetka.ru

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