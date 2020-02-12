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Хлопці брали на руки: з'явилися нові деталі інтиму "вчительки року" зі школярем

6.4т
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Після гучного секс-скандалу, в якому 35-річну вчительку біології Катерину Савінову запідозрили в інтимі з дев'ятикласником, школу №32 в Астрахані (Росія) закрили на замок від сторонніх, а школярам заборонили розповідати про інцидент.

Як йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "НТВ", учні знімали інтимні зустрічі регулярно, адже на кадрах видно, що "вчителька року" кожного разу в іншому платті, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вчителька Катерина Савінова

Вчителька Катерина Савінова

news-kmv.ru

Школяр, який перебував у інтимних зв'язках із вчителькою

Школяр, який перебував у інтимних зв'язках із вчителькою

Telegram @Lshot

З анонімних джерел стало відомо, що дев'ятикласник підтримує вчительку і не бачив нічого поганого в стосунках.

Коментувати скандал керівництво школи і педагоги відмовляються. А старшокласники в один голос переконують, що вчительку не знають. Інші педагоги наказували школярам зі сторонніми не спілкуватися і йти на заняття.

Слід зазначити, що Катерина Савінова звільнилася за власним бажанням. Слідом за нею пішла зі школи й директорка через проблеми зі здоров'ям. Одна з учениць вчительки біології погодилася анонімно розповісти, що Савінова була набагато добріша до хлопчиків, ніж дівчат.

"Вона могла обійняти когось. Було, що дев'ятикласники її підіймали на руки, загравали з нею", – розповіла школярка.

Якщо Слідчий комітет доведе, що на кадрах справді Савінова, то її чекає звинувачення в розбещенні неповнолітнього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матір одного зі школярів ЗОШ №32 в Астрахані (Росія) розповіла про інтимний зв'язок учня 9-го класу із вчителькою. Згодом у мережі оприлюднили відеодоказ інтиму 35-річної Катерини Савінової з дев'ятикласником.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Астрахань
Теги
скандал в школе конфлікт в школі секс скандал викладач Новини Росії
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
"девятиклассники ее поднимали на руки, заигрывали с ней" Я ж написал уже, что они - озабоченные и больные! В голове ничего кроме секса. Первые претенденты на звание насильников! Когда-нибудь девушку повалят и толпой изнасилуют, такие вот озабоченные.
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Махно Володимир
Махно Володимир
все потому что мужиков на россии нет! есть aлкaшня и нapики. остальные пoгибли на Дoнбaссе и в Cирии! вот и приходится coврaщать еще молодые, не окрепшие умы. хотя я бы даже сказал, не проспиpтoванные умы!.
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