Хлопці брали на руки: з'явилися нові деталі інтиму "вчительки року" зі школярем

Після гучного секс-скандалу, в якому 35-річну вчительку біології Катерину Савінову запідозрили в інтимі з дев'ятикласником, школу №32 в Астрахані (Росія) закрили на замок від сторонніх, а школярам заборонили розповідати про інцидент.

Як йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "НТВ", учні знімали інтимні зустрічі регулярно, адже на кадрах видно, що "вчителька року" кожного разу в іншому платті, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вчителька Катерина Савінова news-kmv.ru

Школяр, який перебував у інтимних зв'язках із вчителькою Telegram @Lshot

З анонімних джерел стало відомо, що дев'ятикласник підтримує вчительку і не бачив нічого поганого в стосунках.

Коментувати скандал керівництво школи і педагоги відмовляються. А старшокласники в один голос переконують, що вчительку не знають. Інші педагоги наказували школярам зі сторонніми не спілкуватися і йти на заняття.

Слід зазначити, що Катерина Савінова звільнилася за власним бажанням. Слідом за нею пішла зі школи й директорка через проблеми зі здоров'ям. Одна з учениць вчительки біології погодилася анонімно розповісти, що Савінова була набагато добріша до хлопчиків, ніж дівчат.

"Вона могла обійняти когось. Було, що дев'ятикласники її підіймали на руки, загравали з нею", – розповіла школярка.

Якщо Слідчий комітет доведе, що на кадрах справді Савінова, то її чекає звинувачення в розбещенні неповнолітнього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матір одного зі школярів ЗОШ №32 в Астрахані (Росія) розповіла про інтимний зв'язок учня 9-го класу із вчителькою. Згодом у мережі оприлюднили відеодоказ інтиму 35-річної Катерини Савінової з дев'ятикласником.

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