Інтернатура, контракти, більші зарплати: в Україні ухвалили новий закон про середню освіту

Монобільшість Верховної Ради України підтримала законопроєкт №0901 "Про повну загальну середню освіту".

Відповідне рішення було ухвалено 327 голосами. Він покликаний забезпечити кожного право на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Як пише пресслужба Міністерства освіти, законопроєкт дасть змогу запровадити широкий перелік новацій в систему середньої освіти в Україні.

Вибір предметів

Учні матимуть право обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси).

Адаптаційні цикли

1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас – найбільш вразливі для дітей впродовж шкільного життя. Відтепер це обов’язково враховуватиметься при плануванні навчання в школах.

Закон "Про повну загальну середню освіту" mon.gov.ua

Рівний доступ до освіти

Закон гарантує зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів. Заклад має бути територіально доступним. Також гарантується можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися в звичайних школах за власною освітньою траєкторією.

Можливість будувати своє навчання

Механізм дає можливість працювати за індивідуальною траєкторією. Це підійде для школярів з особливими освітніми потребами й тих учнів, що додатково поглиблено навчаються поза школою чи прагнуть навчатись вдома. Учень та/або його батьки повинні будуть звернутися із заявою до школи.

Додаткові консультації

На базі школи, за рахунок держави, проводитимуть індивідуальні або групові консультації учням, які цього потребують.

Вивчення української мови

Закон передбачає три моделі вивчення української мови в школах. Перша передбачена для корінних народів України, що не проживають у мовному середовищі своєї мови та не мають держави, яка цю мову захищала б та розвивала. Для них у першу модель закладено навчання мовою корінного народу з 1 до 11 (12) класу поряд з ґрунтовним вивченням української мови.

Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі. У 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу. Зі старшої школи не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

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Третя модель стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з української мовної сім’ї, або які проживають переважно в середовищі власної мови (російська). Там початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу читатиметься державною мовою.

Педагогічна інтернатура

Перший рік роботи молодий вчитель проходитиме педагогічну інтернатуру. Він чи вона отримає наставника, який отримуватиме додаткову 20% надбавку.

Закон "Про повну загальну середню освіту" mon.gov.ua

Більше доплат

Від 10 до 20% від зарплати вчитель отримуватиме за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. Також можливі додаткові виплати, встановлені засновниками закладів.

Контракти для вчителів-пенсіонерів і директорів

Відтепер вчителем може стати людина з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою. Обов’язкове переведення вчителів-пенсіонерів на строкові контракти має відбутись до 1 липня 2020 року.

Також до 1 липня 2020 року директори шкіл, які перебувають на безстрокових трудових угодах, будуть в обов’язковому порядку переведені на строкові трудові угоди на 6 років (на 1 рік – для директорів, які отримують пенсію за віком) з наступною можливістю брати участь у конкурсі.

Закон "Про повну загальну середню освіту" mon.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України прийняла новий закон про вдосконалення вищої освіти.

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