Інструкція для дорослих, котрі не вміють гратися з дітьми

Гра в дитинстві необхідна для розвитку особистості, стверджують спеціалісти, а конвенція ООН з прав дитини визнає гру одним з основних людських прав. “В теорії гра з дитиною має бути найпростішою справою у світі. Адже правил немає”, - йдеться на сторінці ресурсу Forge.

Але на практиці багато дорослих ніяковіють, губляться і не знають, як включитися в звичайну дитячу метушню. "Для дітей гра - вроджена - інстинктивна, еволюційна поведінка - і межі між грою та реальністю не існує. Коли дитина є драконом, вона просто дракон”, - каже Майкл Фоллетт, директор міжнародної організації OPAL, котра допомагає початковим школам включити ігри в навчальний процес. Дорослим теж не варто впадати у відчай, впевнені психологи. Мама, тато, няня, дідусь чи тітка - будь-хто може знову навчитися гратися. Адже колись ми всі це вміли.

Отже, з дитиною до 1 року

“Грайте” обличчям. Піднімайте брови, всміхайтеся, витріщайте очі, складайте губи бантиком - словом, використовуйте міміку. Навіть зовсім маленькі діти люблять спостерігати за обличчями людей і жваво реагують на чужі емоції.

Задійте голос.Читайте книжки, співайте пісень. Навіть коли дитина ще “не розуміє”, вона все одно слухає. Проговорюйте навіть звичайні щоденні справи: готуючи сніданок чи прибираючи кімнату, можна розповідати дитині, що саме ви зараз робите.

З дитиною від 1 до 3 років

Не перестарайтеся. “Гра - це процес, який походить від дитини, і вона очолюється дитиною”, - радить Фоллетт. Зараз ваша роль, як дорослого, заключається в створенні безпечного простору для дитини. Відсуньте крісло, щоб між ним і стіною утворилася “печера зі скарбами”, подбайте про велику кількість реквізиту. Реквізит - це не обов’язково іграшки, адже фантазія дитина наділяє магічними якостями навіть звичайну ложку.

Дитина напхала крихт з печива в USB-порт телевізора? Глибоко вдихніть і не сваріть нащадка. Дайте йому сортер або мірні чашки з кухні і покажіть, як цікаво і безпечно помістити один предмет в інший.

З дитиною від 3 до 5 років

Проговорюйте правила. Ви можете спокійно, без крику відстоювати своє право не бути котиком десятий раз підряд. Сусідська дитина, котра прийшла погратися з вашою, теж має право не хотіти знову бути котиком. Яка гра буде наступною, хто яку роль в ній отримає - все це можна озвучувати і вчити дитину домовлятися.

Частіше бувайте на свіжому повітрі. Батьки 4-річок іноді більше стурбовані вивченням азбуки і підготовкою до школи, аніж фізичним розвитком дитини. Стрибайте разом в купу листя, грайте в хованки, запускайте повітряних зміїв, будуйте піщані чи снігові замки - аби всі ці дії були безпечними для всіх учасників гри.

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