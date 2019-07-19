Інклюзивна освіта України вийде за межі дітей дошкільного віку

В Україні збираються створити умови для навчання осіб з особливими потребами, не зупиняючись тільки на дошкільниках.

Таку заяву зробила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, спілкуючись з журналістами в Запоріжжі, йдеться у повідомленні МОН.

За її словами, головна мета таких заходів - допомогти дітям в соціалізації в суспільстві та надати їм максимальні можливості для розвитку.

Зараз, повідомляє Гриневич, розроблений детальний план закупівлі спеціального обладнання, введені вимоги для організації процесу.

"Очевидно, що якість впровадження інклюзивної освіти ще вимагає роботи і вдосконалення, але ми рухаємося крок за кроком", - зазначила міністр.

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