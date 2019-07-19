Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Інклюзивна освіта України вийде за межі дітей дошкільного віку

401 Читати матеріал російською

В Україні збираються створити умови для навчання осіб з особливими потребами, не зупиняючись тільки на дошкільниках.

Таку заяву зробила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, спілкуючись з журналістами в Запоріжжі, йдеться у повідомленні МОН.

За її словами, головна мета таких заходів - допомогти дітям в соціалізації в суспільстві та надати їм максимальні можливості для розвитку.

Зараз, повідомляє Гриневич, розроблений детальний план закупівлі спеціального обладнання, введені вимоги для організації процесу.

"Очевидно, що якість впровадження інклюзивної освіти ще вимагає роботи і вдосконалення, але ми рухаємося крок за кроком", - зазначила міністр.

Читайте і дивіться також на OBOZREVATEL розповідь національного координатора проекту з розвитку інклюзивної освіти Фонду "Відкрите суспільство" і Фонду "Відродження" Маріанни Онуфрик про інклюзивну освіту в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані