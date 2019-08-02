Індійський вчитель став мільярдером: як йому це вдалося

Колишній 37-річний шкільний учитель Бежу Равеендран став мільярдером Індії. Він розробив додаток Think&Learn Pvt для онлайн-освіти.

Педагог скористався тим, що в Індії відбулося різке підвищення якості дешевого інтернет-з'єднання і бум в сфері недорогих смартфонів, пише Bloomberg.

За майже сім років вартість додатку виросла до майже 6 мільярдів доларів. Think&Learn став надзвичайно популярним. Кількість користувачів в ньому досягла позначки в 35 мільйонів людей.

"Індійські освітні стартапи добре налаштовані на використання глобальної можливості. Враховуючи, що вони вже обслуговують велику англомовну базу та створили унікальний зміст освіти", – сказав Равеендран.

Підхід Бежу простий – зачаровувати дітей, перетворюючи вміст на короткий проміжок уваги.

Герої Діснею проходять через весь цикл навчання. Щоб пояснити температуру, додаток створює сцену, як Ельза Фрозен захворіла, тому що вона постійно грає зі снігом. Анна дістає термометр, щоб оцінити її лихоманку. Потім навколо тепла та холоду побудується невеличка історія.

Щоб вивчити фігури, молоді учні занурюються в історію автомобілів, де їм доводиться сортувати предмети: шини, конуси та рекламні щити. Також вони можуть дізнатися про круглі, трикутні та прямокутні форми.

Byju Raveendran Fortune

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