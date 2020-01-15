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Інакше карають: у Криму вчителів змусили контролювати школярів у соцмережах

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У Севастополі, що в окупованому Криму, вчителів змусили взяти під контроль мережеве життя школярів. Прокуратура вже притягла до адміністративної відповідальності керівництво двох навчальних закладів за недостатній контроль сторінок учнів в соцмережах.

Щоб слідкувати за виконанням наказу, проводилися спеціальні перевірки, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Крим.Реалії.

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"Встановлено, що адміністраціями середньої школи №31 та гімназії №5 профілактична робота з формування законослухняної поведінки учнів, а також з вивчення соціальних мереж неповнолітніх в навчальних закладах належним чином не проводиться", – йдеться в повідомленні.

У результати директорам навчальних закладів винесли ухвали, їх притягнули до дисциплінарної відповідальності.

У Криму вчителів змусили контролювати школярів у соцмережах

У Криму вчителів змусили контролювати школярів у соцмережах

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батьків школярів Криму змушували вибирати російську мову для навчання.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Севастополь
Теги
Новини Криму викладач школа діти соцмережі
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