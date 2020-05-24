Імунна система людини: що це таке та як вона працює

Імунна система допомагає захистити людину від захворювань, спричинених крихітними загарбниками – патогенами, такими як віруси, бактерії та паразити.

Імунна система складається з органів, клітин і тканин, які працюють разом, щоб знищити цих загарбників. Основні органи також беруть участь в імунній системі: селезінка, лімфатичні вузли, тимус і кістковий мозок. Про них читайте більше в підручнику з біології за 8 клас В.І. Соболя.

Імунна система розвиває всі види клітин, які допомагають знищити хвороби, що викликають мікроби. Деякі з цих клітин спеціально розроблені для певного виду захворювання. У всьому організмі клітини, що ведуть боротьбу з хворобами, зберігаються в імунній системі, чекаючи сигналу про бій.

При виявленні хвороботворних мікроорганізмів надсилаються повідомлення, що попереджають про напад на організм. Потім імунна система спрямовує правильні атакуючі клітини до проблемної зони для знищення загарбників.

Антигени та антитіла

Вчені називають загарбників, які можуть викликати хворобу, антигенами. Вони викликають імунну відповідь в організмі. Однією з основних імунних реакцій є вироблення білків, які допомагають боротися з антигенами. Ці білки називають антитілами.

Для правильної роботи імунна система повинна знати, які клітини є хорошими, а які – поганими. Антитіла мають певний зв’язок, завдяки якому ігнорують хороші клітини і атакують лише поганих.

На малюнку нижче видно, що для кожного антитіла є спеціально розроблена зв’язуюча ділянка. Вони пов'язані лише з антигеном, який має "маркер", що ідеально відповідає.

Зв’язок клітин ppt-online.org

Види клітин імунітету

Імунна система має клітини, які виконують конкретні функції. Вони знаходяться в кровотоці і називаються білими кров’яними клітинами.

В-клітини. Їх також називають В-лімфоцитами. Ці клітини виробляють антитіла, які зв'язуються з антигенами і нейтралізують їх. Кожна В-клітина утворює один специфічний тип антитіла. Наприклад, є В-клітина, яка допомагає боротися з грипом.

Т-клітини. Їх також називають Т-лімфоцитами. Вони допомагають позбутися хороших клітин, які вже були заражені.

Т-хелпери. Повідомляють В-клітинам, що потрібно виробляти антитіла, або вказують Т-кілерам атакувати.

Т-кілери. Знищують клітини, заражені вірусом. Вони сприяють тому, щоб вірус не розмножувався.

Т-клітини пам’яті. Утворюються при первинній імунній відповіді. Вони розпізнають антигени, які вже напали на організм. Допомагають організму боротися з будь-якими новими нападами специфічним антигеном.

Класифікація імунітету

Імунна система дуже розумна і може адаптуватися до нових інфекцій. Наші органи набувають імунітет двома способами: вродженим і набутим.

Вроджений. Коли ми народжуємось, наші органи вже мають певний імунітет. Немовлята отримують антитіла від матері, коли вони ростуть в утробі. Вони також можуть отримати деякі антитіла з молока своєї матері.

Набутий. В організмі людини з кожною хворобою все міцнішає імунна відповідь. Коли ми хворіємо, організм вчиться боротися з хворобою. Наступного разу, коли вона вторгнеться, організм готовий до неї і може швидко виробляти антитіла для запобігання зараження. Також можна отримати імунітет від вакцин.

Імунітет Сім'я і дім

Вакцини

Вакцини складаються з мікробів, які вже вбиті або модифіковані, щоб ми не хворіли. Однак імунна система цього не знає. Це створює захисні сили та антитіла проти захворювання. Коли справжня хвороба намагається напасти, наш організм готовий і може швидко нейтралізувати антигени.

Цікаві факти про імунну систему:

Деякий імунітет з часом проходить, тому нам потрібне нове щеплення через певний проміжок часу.

У різних людей різний рівень імунітету до певних захворювань. Ось чому деякі хворіють частіше, ніж інші.

Іноді імунна система може заплутатися і атакувати хороші клітини. Діабет типу I викликається, коли Т-клітини атакують клітини, що виробляють інсулін, в підшлунковій залозі.

Т-клітини та В-клітини зберігаються в лімфатичних вузлах у всьому організмі. Вони потрапляють у кров, коли потрібні для захисту від хвороб.

Тіло людини реагує набагато швидше і сильніше вдруге, коли воно бачить антиген.

Після опрацювання матеріалу ви зможете перевірити свої знання завдяки ГДЗ з біології за 8 клас К.М. Задорожнього, робочий зошит.

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