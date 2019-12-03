"Їм потрібен був фахівець саме з мого факультету": колишня студентка київського вузу розповіла, як стала вебкам-моделлю

Вебкам-модель з Києва розповіла, як навчання в університеті вплинуло на її вибір професії.

Teletype.in взяв інтерв'ю у дівчини, яка погодилася анонімно розповісти історію про те, як стала вебкам-моделлю. В ході інтерв'ю стало відомо, що на вибір професії також вплинуло навчання дівчини.

Дівчина розповіла, що до того, як вирішила себе спробувати в ролі вебкам-моделі, вона мала цілком розмірене і спокійне життя. Тоді вона тільки закінчила один з київських вищих навчальних закладів та одразу ж влаштувалася на роботу.

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"На той момент у мене була офісна робота з зарплатою 1000 $, 8-годинним робочим графіком і перспективами. Мене взяли без досвіду відразу після університету, тому що їм потрібен був фахівець саме з мого факультету КПІ. Саму позицію називати не буду з метою анонімності ".

Дівчина пояснила, що в університеті вона зустрічалася з однокурсником, через розрив відносин і колючих коментарів з боку хлопця у дівчини почалися проблеми з самооцінкою. Саме через це дівчина вирішила спробувати себе в ролі вебкам-моделі.

На сьогоднішній день дівчина вже не працює в сфері вебкам-моделінга, але зазначає, що змогла побороти проблеми з самооцінкою.

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