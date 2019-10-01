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"Ідіотизм!" Українці виступили проти нового шкільного предмета

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Українські батьки виступили проти нової дисципліни "Основи сім'ї" для викладання в 10-11 класах.

Нову програму офіційно схвалило Міністерство освіти, проте у школах предмет можуть викладати вибірково, пише "Йод" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Частина батьків вважає, що формат цього підручника морально застарів, і така наука не принесе дітям користі, а завдасть шкоди. Наприклад, Ніна Каруля, мама учениці 11-го класу, назвала обкладинку книги сексистською.

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"Чому над головою у хлопця хмарка з формул і цифр, а у дівчини замість мізків якась веселка? Це натяк, що моя дочка не може вивчити математику на 12 балів або стати програмістом? На мою думку, ця книга вже з перших сторінок ставить дітей у нерівні умови. Не всі жінки зобов'язані зробити кар'єру, але це має бути тільки їхній вибір, а не зомбування стереотипами", – розповіла Каруля.

Батько десятикласника Віктор виступив проти того, що роль чоловіка і жінки в сім'ї і у вихованні дітей чітко детерміновані. Вони ж насправді ситуативні та можуть змінюватись.

"Ідіотизм таких книжок якраз і породжує несприйняття сім'ї, бо дітей вчать, що сім'я – це рабство і пригнічення. Замість того, щоби допомогти їм сформувати здорові стосунки", – додала мама десятикласниці Мирослава.

Підручник "Основи сім'ї"

Підручник "Основи сім'ї"

Дарія Давиденко / Йод

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Знайшлись батьки, яким сподобався підручник. Мама трьох дітей і педагогиня Тетяна розповіла, що завдяки цій програмі отримала чимало корисної інформації.

"Нашим дітям дають чудові знання сучасних технологій, фізики та хімії, пишуться наукові роботи з історії та біології. А питання сімейного життя з ними чомусь ніхто не розглядає. І саме це має стати пріоритетом", – зазначила Тетяна.

А психологиня і мама Алла наголосила на тому, що цей предмет підштовхне школярів замислитися, оцінити й обговорити з класом різні не вигадані, а буденні ситуації з життя.

Підручник "Основи сім'ї"

Підручник "Основи сім'ї"

Дарія Давиденко / Йод

Основи сім'ї, 10 клас

Основи сім'ї, 10 клас

Дарія Давиденко / Йод

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено графік ЗНО-2020 з усіх предметів.

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Тема
школа
Місце
Україна
Тег
школа
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вот для этого и надо ввести
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Мир Миру
Мир Миру
Дуже потрібний предмет
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кожный свидомый украинец-цеевропеец обовязково должен быть членом ЛГБТ
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