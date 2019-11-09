"Ідея онуків Кагановича!" Томенко попередив про закриття тисяч шкіл в Україні

Збільшення витрат на освіту, закладене в бюджеті на 2020 рік, припускає скорочення кількості шкіл в Україні.

"Міністерство освіти і уряд не кажуть головного – звідки вони братимуть ці гроші? Вони братимуть ці гроші за рахунок скорочення системи освіти", – попередив в ефірі ObozTV лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко. За його підрахунками, "оптимізація" може торкнутися 5-10 тисяч шкіл.

Томенко назвав такий підхід "ідеєю онуків Кагановича про знищення українського села".

"У програмі діяльності уряду передбачено, що уряд все робитиме задля того, щоб в класі було щонайменше 15 дітей. Від 15 до 30-ти", – зазначив він.

За його словами, зараз мінімальна наповнюваність класу становить 5 учнів.

"Попередня влада за п'ять років скоротила 2100 шкіл – що дуже багато. Але мої підрахунки показують, що якщо буде перехід на 15 дітей у класі, то буде скорочено від 5 до 10 тисяч шкіл", – наголосив політик.

Томенко звернув увагу, що в сільських районах (і навіть в деяких райцентрах) в перший клас зазвичай іде менше 15 дітей: "І я не розумію логіки: чому 14 дітей – погано, а 15 – краще?"

Він запропонував владі більш конструктивний підхід: хоча би поцікавитися думкою батьків і місцевої громади.

"Якщо вони вважають, що там нормальні вчителі і нормальна система, але при цьому 7 чи 8 дітей в класі, то я не бачу необхідності закривати школу", – пояснив колишній нардеп.

За підрахунками Томенка, "оптимізація" може торкнутися від 5 до 10 тисяч шкіл mon.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр освіти Анна Новосад запропонувала закрити малокомплектні школи і за рахунок цього підняти зарплати вчителям. Коли прем'єр-міністр Олексій Гончарук представляв у Верховній Раді доопрацьований проект бюджету на наступний рік, він також заявив про намір "оптимізувати" мережу шкіл в Україні.

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