"І так зупиняться!" У Харкові вчителі переводили дітей через дорогу за межами "зебри"

У Харкові вчителі однієї з місцевих шкіл переводили молодших учнів через дорогу за межами "зебри".
Про інцидент повідомила харків'янка в Telegram-каналі "Жити в Харкові". За її словами, ситуація повторилася вже вдруге. З басейну "Локомотив" дві вчительки вели дітей, на вигляд 1-2 класів, просто через дорогу, (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначається, що пішохідний перехід розташований за 100 метрів від того місця, де проходили учні. У вервечці їх було понад 20 осіб.
"Наздоганяю я жінку, яка "замикає колону", питаю з якої вони школи. Відповідь – Казачанська. Починаю їй пояснювати, що вже сутінки, погана видимість, великий потік машин і що через 100 м пішохідний перехід. На що відповідь: "Зупиняться!", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі біля школи збили дитину, яка переходила дорогу по "зебрі".
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