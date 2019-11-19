"І так зупиняться!" У Харкові вчителі переводили дітей через дорогу за межами "зебри"

У Харкові вчителі однієї з місцевих шкіл переводили молодших учнів через дорогу за межами "зебри".

Про інцидент повідомила харків'янка в Telegram-каналі "Жити в Харкові". За її словами, ситуація повторилася вже вдруге. З басейну "Локомотив" дві вчительки вели дітей, на вигляд 1-2 класів, просто через дорогу, (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини Вчителі наразили себе на смертельну небезпеку заради дітей

Зазначається, що пішохідний перехід розташований за 100 метрів від того місця, де проходили учні. У вервечці їх було понад 20 осіб.

"Наздоганяю я жінку, яка "замикає колону", питаю з якої вони школи. Відповідь – Казачанська. Починаю їй пояснювати, що вже сутінки, погана видимість, великий потік машин і що через 100 м пішохідний перехід. На що відповідь: "Зупиняться!", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі біля школи збили дитину, яка переходила дорогу по "зебрі".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram