"І сміх, і сльози": мережу підірвав мем про зарплату вчителів

У соцмережах став популярним мем, де зображена маленька кишеня на джинсах і написано "Мало хто знає, але ця кишеня призначена для зарплати вчителя".

Відповідну картинку оприлюднили у Facebook-групі "Вчителі України" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У користувачів соцмережі була різна реакція на мем. Одні вважають це "і смішним, і грішним", а інші – брехнею.

Скріншот коментарів

Мем про зарплату вчителів Facebook Вчителі України

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Постановою передбачено такі мінімальні оклади:

в 2020-му - 2,5 прожиткових мінімуми;

в 2021-му - 3 прожиткових мінімуми;

у 2022-му - 3,5 прожиткових мінімуми;

в 2023-му - 4 прожиткових мінімуми.

Прожитковий мінімум на липень 2019 року становить 1 936 грн.

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