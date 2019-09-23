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"І сміх, і сльози": мережу підірвав мем про зарплату вчителів

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У соцмережах став популярним мем, де зображена маленька кишеня на джинсах і написано "Мало хто знає, але ця кишеня призначена для зарплати вчителя".

Відповідну картинку оприлюднили у Facebook-групі "Вчителі України" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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У користувачів соцмережі була різна реакція на мем. Одні вважають це "і смішним, і грішним", а інші – брехнею.

"І сміх, і сльози": мережу підірвав мем про зарплату вчителів

Скріншот коментарів

Мем про зарплату вчителів

Мем про зарплату вчителів

Facebook Вчителі України

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Постановою передбачено такі мінімальні оклади:

  • в 2020-му - 2,5 прожиткових мінімуми;

  • в 2021-му - 3 прожиткових мінімуми;

  • у 2022-му - 3,5 прожиткових мінімуми;

  • в 2023-му - 4 прожиткових мінімуми.

Прожитковий мінімум на липень 2019 року становить 1 936 грн.

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