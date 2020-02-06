Хто з "Слуг народу" хотів повернути російську мову в школи: з'явився список нардепів

Одинадцять народних депутатів від партії "Слуга народу" хотіли повернути російську мову в школи України і проголосували за скасування нового закону про середню освіту, який передбачає тільки україномовні навчальні заклади.

Ініціатором проєкту постанови про скасування закону були депутати від фракції "ОПЗЖ" Наталія Королевська та Михайло Папієв. За словами депутатки, більшість народних обранців спілкуються російською мовою. На її думку, закон дискримінує російськомовне населення України, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Список "слуг", які підтримали проєкт постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту":

Володимир Воронов

Дар'я Володіна

Юлія Діденко

Олександр Кабанов

Андрій Костін

Олексій Красов

Олексій Леонов

Володимир Тимофійчук

Степан Чернявський

Іван Шинкаренко

Юлія Яцик

Провалили голосування не тільки 11 "слуг народу", але й 38 депутатів від "Опозиційної платформи", 4 – від депутатської групи "За майбутнє", 1 – від групи "Довіра" і 4 позафракційних.

Нагадаємо, законопроєкт №0901 дасть змогу запровадити широкий перелік новацій: переведення деяких освітян на котракт, впровадження інтернатури для молодих вчителів, додаткових консультацій, трьох моделей вивчення української мови, котракти для вчителів-пенсіонерів, директорів і скасування російськомовних шкіл.

Хто зі "Слуг народу" хотів повернути російську в школи: з'явився список

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чому закон про освіту загрожує мовним скандалом.

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