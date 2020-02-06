Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Хто з "Слуг народу" хотів повернути російську мову в школи: з'явився список нардепів

12.8т
Читати матеріал російською

Одинадцять народних депутатів від партії "Слуга народу" хотіли повернути російську мову в школи України і проголосували за скасування нового закону про середню освіту, який передбачає тільки україномовні навчальні заклади.

Ініціатором проєкту постанови про скасування закону були депутати від фракції "ОПЗЖ" Наталія Королевська та Михайло Папієв. За словами депутатки, більшість народних обранців спілкуються російською мовою. На її думку, закон дискримінує російськомовне населення України, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Новини
Закон про освіту не запрацює повною мірою без належного фінансування – Лукашев

Список "слуг", які підтримали проєкт постанови 0901-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту Закону України "Про повну загальну середню освіту":

  • Володимир Воронов

  • Дар'я Володіна

  • Юлія Діденко

  • Олександр Кабанов

  • Андрій Костін

  • Олексій Красов

  • Олексій Леонов

  • Володимир Тимофійчук

  • Степан Чернявський

  • Іван Шинкаренко

  • Юлія Яцик

Новини
Зачепить частину вишів: в Україні анонсували важливу реформу в освіті

Провалили голосування не тільки 11 "слуг народу", але й 38 депутатів від "Опозиційної платформи", 4 – від депутатської групи "За майбутнє", 1 – від групи "Довіра" і 4 позафракційних.

Нагадаємо, законопроєкт №0901 дасть змогу запровадити широкий перелік новацій: переведення деяких освітян на котракт, впровадження інтернатури для молодих вчителів, додаткових консультацій, трьох моделей вивчення української мови, котракти для вчителів-пенсіонерів, директорів і скасування російськомовних шкіл.

Хто зі "Слуг народу" хотів повернути російську в школи: з'явився список

Хто зі "Слуг народу" хотів повернути російську в школи: з'явився список

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чому закон про освіту загрожує мовним скандалом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Реформа освіти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Оксана Воля
Теми
Реформа освіти школа
Місце
Україна
Теги
школа закон про освіту російська мова депутат Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
108
18
Смішно
12
Цікаво
25
Сумно
21
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Заметка на будущее: рускомирцев не выбирать в ВР. Надоели со своей неспособностью выучить украинский язык и колотят народ этим вопросом все время существования этих "специалистов". Ничего другого не умеют. Нужно им всем дать копендупен из ВР.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Войтенко Валентин
Войтенко Валентин
Кунецкая Раїса, вот за этих людей и нужно голосовать. І не за захист російської мови, а за вільний вибір мови спілкування.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0