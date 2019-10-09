Хробаки на обід: школа в Одесі потрапила в скандал через їдальню

У школі № 66 міста Одеси спалахнув скандал, тому що в супі, яким годували учнів, виявили хробаків.

Про інцидент стало відомо з анонімної заяви №П1-60762, поданої в Єдиний центр звернення громадян Одеської міської ради. До неї прикріпили відповідні знімки шкільних страв (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось такий суп з "білком", за словами працівників навчального закладу, дають дітям на обід вже тиждень", – йдеться в документі.

Також заявник нагадав про масове отруєння, яке нещодавно трапилося в місцевій школі № 11.

Зазначається, що проблему розглянуто та доручено Департаменту освіти та науки Одеської міської ради усунути її до 22 жовтня.

Суп із хробаками 1535.odessa.ua

Суп з хробаками 1535.odessa.ua

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