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Хробаки на обід: школа в Одесі потрапила в скандал через їдальню

1.5т Читати матеріал російською

У школі № 66 міста Одеси спалахнув скандал, тому що в супі, яким годували учнів, виявили хробаків.

Про інцидент стало відомо з анонімної заяви №П1-60762, поданої в Єдиний центр звернення громадян Одеської міської ради. До неї прикріпили відповідні знімки шкільних страв (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось такий суп з "білком", за словами працівників навчального закладу, дають дітям на обід вже тиждень", – йдеться в документі.

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Також заявник нагадав про масове отруєння, яке нещодавно трапилося в місцевій школі № 11.

Зазначається, що проблему розглянуто та доручено Департаменту освіти та науки Одеської міської ради усунути її до 22 жовтня.

Суп із хробаками

Суп із хробаками

1535.odessa.ua

Суп з хробаками

Суп з хробаками

1535.odessa.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нюанси стосовно харчування дітей у школах Києва.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
конфлікт в школі скандал в школе новини Одеси
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
хыхлы и такое сожрут довольно хрюкая
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
это стопудово гороховый суп
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