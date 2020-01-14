Хотів носити модний одяг: британському школяру вдалося схуднути на 50 кг

Британський 17-річний школяр Джош Баттрум скинув 50 кілограм після того, як перестав пити газовані напої.
Раніше хлопець важив 120 кілограм, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на The Sun.
Його мати Мішель Баттрум не розуміла, чому її син набирає вагу. Жінка годувала всіх членів сім'ї виключно корисною їжею. Проте згодом вона дізналася, що в її сина залежність від газованої води.
Джош з дев'яти років пив по два літри газованого напою кожен день. Він захотів схуднути і вирішив зав'язати з газованою водою. Менше ніж за рік школяр скинув 50 кілограм. За його словами, тепер йому подобається його зовнішній вигляд.
Школяр до і після схуднення
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директорка української школи уклала парі з учнем на схуднення.
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