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Хотів носити модний одяг: британському школяру вдалося схуднути на 50 кг

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Британський 17-річний школяр Джош Баттрум скинув 50 кілограм після того, як перестав пити газовані напої.

Раніше хлопець важив 120 кілограм, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на The Sun.

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Його мати Мішель Баттрум не розуміла, чому її син набирає вагу. Жінка годувала всіх членів сім'ї виключно корисною їжею. Проте згодом вона дізналася, що в її сина залежність від газованої води.

Джош з дев'яти років пив по два літри газованого напою кожен день. Він захотів схуднути і вирішив зав'язати з газованою водою. Менше ніж за рік школяр скинув 50 кілограм. За його словами, тепер йому подобається його зовнішній вигляд.

Школяр до і після схуднення

Школяр до і після схуднення

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директорка української школи уклала парі з учнем на схуднення.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
школа цікаво школярам
Місце
Великобританія
Теги
школа схуднення
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