Хогвартс і не тільки: 6 фільмів про школу мрії, яка вчить вчитися

Член журі премії Global Teacher Prize Ukraine і засновниця Новопечерський ой школи Зоя Литвин розповідає, як Албус Дамблдор, магістр Йода, міс Сапсан і інші відомі кіно герої можуть стати в нагоді сучасній українській школі.

"Мені б такого вчителя!", "Хотів би я вчитися в такій школі", "от би нам такі заняття замість нудних уроків". Такі репліки нерідко можна почути від школярів, наприклад, після релізу чергового фільму про пригоди Гаррі Поттера. Проте вчителі-новатори та школи мрії зустрічаються не тільки в кіно.

Розгледіти в свого вчителя казкову силу директора школи чарівництва, мудрість джедая і майстерність наставників Людей Ікс допомагає вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine, яку проводять уже втретє (в цьому році за підтримки Українського культурного фонду). Її учасники поборються за головні призи: 250 000 гривень, рік навчання від ГО "Освіторія" і поїздку на Global Education & Skills Forum 2020 на Дубай. Якщо у вас є улюблені вчителі, номінується йте їх на премію - заповнюйте заявку.

"Школа мало змінилася за останні 70 років. У нас до цих пір є класи, дошки, парти. Навіть фільмів про те, як вона може виглядати в майбутньому, майже немає. Але я пропоную переглянути популярні кінострічок и і зрозуміти, чому сучасна школа може навчитися у культових освітніх закладів і кіногероїв-викладачів ", - розповідає Зоя Литвин.

Школа чарів та чаклунства Хогвартс, серія фільмів про Гаррі Поттера

Хогвартс - казкова школа, де трапляються реальні "дорослі" конфлікти між учнями або між учнями і вчителями. Згадайте конфлікт між Гаррі Поттером і Драко Мелфоя, або між Гаррі і професором Снейпом. Згадайте доручення, які Дамблдор дає Гаррі Поттеру. Це ж недитячі завдання! Деякі дорослі не зважилися б їх виконувати. Але завдяки таким випробуванням Гаррі отримує досвід дорослого життя. Діти повинні зрозуміти, що можуть помилятися, і нести відповідальність за наслідки своїх помилок. Не можна виростити лідера, якщо ми в усьому обмежуємо дитини, не даємо шансу набити шишки і виробити важливий досвід. Мені здається, це найцінніший урок, який Хогвартс може дати школі.

Я працюю в освіті більше восьми років, п'ять з них - зі школою і батьками. І часто бачу, як батьки намагаються створити для дітей комфортну тепличку. Однак школа - це щось інше. Вона повинна бути середовищем, де діти стикаються з викликами, де часом трапляються конфлікти з однолітками або вчителями. Дуже важливо, щоб учень сам з усім цим справлявся.

Школа Ксавьє для обдарованої молоді, "Люди Ікс"

Школа Ксав'є доводить, що навчальний план - це прекрасно, але все учні різні, у кожного своя суперсила, свій талант. Вчителі повинні помічати в дитині цей талант і будувати навчання так, щоб кожен мав можливість розвивати і відточувати свої унікальні здібності. До речі, індивідуальний підхід при навчанні не заважає Людям Ікс ефективно працювати разом.

І Пауль Пшеничка, і Олександр Жук, переможці премії Global Teacher Prize Ukraine, вміють бачити в кожному учневі особистість і взаємодіяти з нею. Дуже важливо, що адміністрація дозволяє вчителям бути собою, бути новаторами. Ці вчителі могли б працювати і в Гоґвортс, і в школі для Людей Ікс. Чудово, що у них є можливість застосовувати інноваційні методи в своїх школах.

Школа джедаїв, кіноепопея "Зоряні війни"

Найголовніше в цій школі те, що вона базується на цінностях. Цінності - це маячок, який дозволяє приймати правильні рішення на протязі всього життя. Звичайно, хотілося б, щоб в кожній українській школі були такі вчителі як магістр Йода - мудрий, з сильними цінностями, це прекрасна рольова модель.

Цінності завжди транслюють лідери школи. І такі лідери існують не тільки на екрані. Я згадую Колегіум Старого Таллінна. Це школа мого приятеля, естонського педагога-новатора Юло Вооглайда. Коли між учнями виникає конфлікт або учень завинив, дуже просто влаштувати йому прочухана - і до побачення. У цій школі інший алгоритм: в таких випадках це завжди довга розмова з учнем. Ніяких "це було неправильно" або "як ти міг". Учня запитують, чому він так вчинив, чого хотів домогтися, чи були інші варіанти проявити свій протест. Це довгий шлях, який призводить учня до розуміння.

У Юло є ще один проект, пов'язаний з неповнолітніми злочинцями. Коли підлітків відправляють в колонію, це, на жаль, не сприяє тому, щоб вони вийшли звідти кращими людьми. Вони просто знаходяться в колективі розгублених дітей, які наробили багато помилок. І ніхто не працює з цими помилками. Юло з дружиною провели експеримент: найняли човни з командами, на кожну човен взяли кілька таких підлітків і вийшли в море. Діти повинні були слухати капітана, трудитися серед людей, які люблять свою роботу, і розуміти, що вони теж частина команди і від них багато залежить. Це було справжнє навчання через цінності.

Шермерская школа, "Клуб" Сніданок "

Головні герої фільму - старшокласники, які в свій вихідний день відпрацьовують покарання в бібліотеці. Всі вони з різних сімей і соціального оточення. І у кожного душа болить про своє. Але класно, що вони, врешті-решт, прийняли один одного і знайшли спільну мову. Це хороший урок для нас.

Могли б реальні школи замінити традиційне покарання на відпрацювання в бібліотеці? Звичайно. У Новопечерський школі є таке правило: якщо ти запізнився на урок, будь ласка, в п'ятницю після занять залишайся відпрацьовувати. Завдяки цьому діти стають більш дисциплінованими. Було б ще краще, якби дітям для відпрацювання запропонували якийсь проект: щоб вони разом робили щось корисне і спілкувалися, ближче знайомилися один з одним.

Кожній школі потрібно це розвивати. Тому що ми ніколи не знаємо, хто нам попадеться на життєвому шляху, якими будуть наші колеги, керівник, клієнти. І це велика перевага, коли ти вмієш співпрацювати з абсолютно різними людьми.

Школа з фільму "Пригоди Електроніка"

В клас приходить новенький. Він робот, але його не відрізниш від реального дитини. Однолітки легко знаходять з ним спільну мову, а він, завдяки спілкуванню з дітьми, краще розуміє такі людські цінності як дружба, відданість і взаємодопомога. Фільм був знятий в 1979 році і показує, що в будь-які часи діти сприймають нові технології набагато легше, ніж дорослі.

Нас це вчить, що сучасна школа, якщо вона хоче бути цікавою для дітей, повинна тримати руку на пульсі інновацій. У Новопечерський школі учні з першого класу користуються планшетом: наприклад, фотографують на вулиці рослини для занять з природознавства, відправляють імейлом вчителям і отримують фідбек. Так їм цікавіше вчитися, ніж сидіти з підручником і зубрити.

Якщо учня цікавить 3D-принтер, чому б не використати його в навчанні? Це такий творчий курс, коли учні щось створюють - статуетку, сережки або чохол на смартфон. На інформатики вони прописують алгоритм, потім друкують, а на уроках праці допилюють, шліфують і отримують те, що хотіли.

Ще один приклад, як можна використовувати влоги в навчанні, адже сьогодні багато дітей мріють стати лідерами думок. Наш учитель знайшов в Грузії школу імені Лесі Українки, де вивчають українську мову, і дав завдання нашим учням записати для грузинських однолітків відеоблог з поясненням мовних тем. Учні підготували ролики: хтось пояснював групи прикметників, хтось - як схиляти числівники. Але це все було на дитячому мовою, класно, зрозуміло. Щоб навчити української мови дітей з іншої країни, наші діти пропустили матеріал через себе і створили прекрасні відеоблог.

Домашня школа, "Будинок дивних дітей міс Сапсан"

Школа міс Сапсан інклюзивна. У ній зібралися дивні діти, кожен з унікальними здібностями і своїми потребами в освіті. Я б хотіла, щоб діти з особливими потребами були у всіх українських школах, вчилися разом з усіма. Це корисно не тільки для них, але і для всіх нас. Це шлях до толерантного суспільства. Ти ніколи не навчиш бути толерантним одними розмовами - тільки коли в твоїй школі є ті, кому потрібна твоя допомога. Це дивно впливає на дітей - вони відразу вчаться піклуватися, бути добрими. Це те, що ми постійно декларуємо, до чого рухаємося. Ми навчаємо цьому і викладачів. Адже саме вони повинні створювати толерантну середу і залучати до навчання різних дітей.

Автор: Анна Синящик

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