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"Ходити у школу небезпечно!" В Запоріжжі батьки влаштували гучний протест

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У Комунарському районі міста Запоріжжя батьки учнів школи №88 перекрили рух з вимогою убезпечити дітей від потрапляння під колеса автівок.

Як пояснила одна з учасниць акції Карина Арутунян, водії на перехресті вулиць Біломорська та Юності часто перевищують швидкість. Як наслідок – не раз траплялися аварії за участі школярів, пише Depo.Запоріжжя (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Терпець у батьків урвався, коли 27 вересня автівка збила чергову школярку – однокласницю дочки Арутунян. Жінка каже, дитина у вкрай важкому стані в лікарні", – йдеться в повідомленні.

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Батьки школярів зверталися до райдержадміністрації з вимогою вжити заходи, але нічого не змінилося. Вони вимагають встановити лежачих поліцейських, світлофори і зробити необхідне освітлення дороги.

Заступник голови райдержадміністрації по Комунарському району Лілія Нариженко прибула на акцію і повідомила, що чиновники готують проект рішення про вжиття заходів щодо безпечного перетину дороги школярами.

Протест в Запоріжжі

Протест в Запоріжжі

Depo.Запоріжжя

Протест в Запоріжжі

Протест в Запоріжжі

Depo.Запоріжжя

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині батьки школярів погрожують влаштувати "бойкот".

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
протест
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