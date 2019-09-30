"Ходити у школу небезпечно!" В Запоріжжі батьки влаштували гучний протест

У Комунарському районі міста Запоріжжя батьки учнів школи №88 перекрили рух з вимогою убезпечити дітей від потрапляння під колеса автівок.

Як пояснила одна з учасниць акції Карина Арутунян, водії на перехресті вулиць Біломорська та Юності часто перевищують швидкість. Як наслідок – не раз траплялися аварії за участі школярів, пише Depo.Запоріжжя (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Терпець у батьків урвався, коли 27 вересня автівка збила чергову школярку – однокласницю дочки Арутунян. Жінка каже, дитина у вкрай важкому стані в лікарні", – йдеться в повідомленні.

Батьки школярів зверталися до райдержадміністрації з вимогою вжити заходи, але нічого не змінилося. Вони вимагають встановити лежачих поліцейських, світлофори і зробити необхідне освітлення дороги.

Заступник голови райдержадміністрації по Комунарському району Лілія Нариженко прибула на акцію і повідомила, що чиновники готують проект рішення про вжиття заходів щодо безпечного перетину дороги школярами.

Протест в Запоріжжі Depo.Запоріжжя

Протест в Запоріжжі Depo.Запоріжжя

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині батьки школярів погрожують влаштувати "бойкот".

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