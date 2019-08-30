"Хочемо навчатись російською мовою!" У Запоріжжі на День знань студенти принесли труну

Під час проведення святкового концерту до Дня знань четверо студентів Запорізького національного університету прийшли з чорною труною й увімкнули похоронну музику. Таким чином вони вимагали, щоб навчальний процес у виші відбувався російською мовою.

Як повідомляє місцеве видання "Zабор", студенти вважають, що відсутність викладання російською, порушує їх конституційні права (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події викликали охоронців і поліцію, які попросили молодих людей вимкнути музику. Зазначається, що студенти навчаються на факультеті журналістики.

"До мітингувальників підійшли викладачі і декан, які намагалися їх забрати з площі і не псувати свято. Їм пояснюють, що в університеті можуть викладати тільки українською. Ця постанова приймається на рівні Києва і в окремому ВНЗ (тим більше національному) її порушити не можуть", – йдеться в повідомленні.

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