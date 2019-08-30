Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Хочемо навчатись російською мовою!" У Запоріжжі на День знань студенти принесли труну

2.7т Читати матеріал російською

Під час проведення святкового концерту до Дня знань четверо студентів Запорізького національного університету прийшли з чорною труною й увімкнули похоронну музику. Таким чином вони вимагали, щоб навчальний процес у виші відбувався російською мовою.

Як повідомляє місцеве видання "Zабор", студенти вважають, що відсутність викладання російською, порушує їх конституційні права (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Скандал з фальшивими дипломами на Луганщині отримав фінал: що відомо

На місце події викликали охоронців і поліцію, які попросили молодих людей вимкнути музику. Зазначається, що студенти навчаються на факультеті журналістики.

"До мітингувальників підійшли викладачі і декан, які намагалися їх забрати з площі і не псувати свято. Їм пояснюють, що в університеті можуть викладати тільки українською. Ця постанова приймається на рівні Києва і в окремому ВНЗ (тим більше національному) її порушити не можуть", – йдеться в повідомленні.

Протест у Запоріжжі

Протест у Запоріжжі

Zабор

Протест у Запоріжжі

Протест у Запоріжжі

Zабор

Як повідомляв OBOZREVATEL, жахливий стан гуртожитку в Миколаєві обурив мережу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Запоріжжя
Теги
скандал в вузі протест мітинг
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
48
8
Смішно
5
Цікаво
9
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Good Valery
Good Valery
если человек не может выучить язык страны проживания, значит он идиот. и его надо отчислить.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
3
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, не задають.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Good Valery, але вони(студенти) таких запитань собі не згадають.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Serov Oleg
Serov Oleg
молодцы
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Serov Oleg, тільки шкода, що не ви.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2