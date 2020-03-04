Хлопця зацькували в школі за любов до книг: його підтримали відомі письменники

Англійського школяра Каллума Меннінга, який завів у Instagram книжковий блог, цькували однокласники і називали "сумним чудилом".

Інцидент набув розголосу завдяки старшій сестрі 13-річного хлопця, яка у Twitter розповіла про ситуацію. Після цього в школяра з'явилася група підтримки, серед яких були відомі письменники, зірки та книгарні, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на UNILAD.co.uk.

Хлопця зацькували в школі за любов до книг Сімейний архів Каллума Меннінга

Сестра Еліс розповіла, що в Instagram хлопець викладав обкладинки прочитаних романів і давав їм короткі рецензії. Булінг почався після того, як Каллум перейшов в іншу школу в місті Саут-Шілд. Нові однокласники дізналися про його книжкове захоплення і почали за це дражнити його "сумним чудилом". Діти навіть створили спеціальний груповий чат. Вони додали Каллума в групу, щоб він міг бачити гидоти, які про нього пишуть.

Can’t believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see 🥺 pic.twitter.com/wuuj2XlO34 — Ellis (@EllisLandreth1) February 29, 2020

"Нам так сумно це чути. Розповідати про книги – це чудовий спосіб заводити друзів та дізнаватися про книжки, які б ти в іншому разі ніколи не прочитав би!", – прокоментував ситуацію книжковий магазин мережі Waterstones.

Зараз у школяра понад 340 тисяч підписників. Каллум написала одна з його улюблених письменниць, Керолін Кепнес, автор роману "Ти". Йому також відповів британський автор фантастичних книг для підлітків Метт Хейг, який назвав Каллума героєм і відправив хлопчикові кілька своїх творів.

Sending Callum some books. pic.twitter.com/lGuxr4MnHm — Matt Haig (@matthaig1) March 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше школяр-карлик з Австралії хотів вбити себе через цькування, проте його підтримав весь світ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся