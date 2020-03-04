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Хлопця зацькували в школі за любов до книг: його підтримали відомі письменники

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Англійського школяра Каллума Меннінга, який завів у Instagram книжковий блог, цькували однокласники і називали "сумним чудилом".

Інцидент набув розголосу завдяки старшій сестрі 13-річного хлопця, яка у Twitter розповіла про ситуацію. Після цього в школяра з'явилася група підтримки, серед яких були відомі письменники, зірки та книгарні, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на UNILAD.co.uk.

Хлопця зацькували в школі за любов до книг

Хлопця зацькували в школі за любов до книг

Сімейний архів Каллума Меннінга

Сестра Еліс розповіла, що в Instagram хлопець викладав обкладинки прочитаних романів і давав їм короткі рецензії. Булінг почався після того, як Каллум перейшов в іншу школу в місті Саут-Шілд. Нові однокласники дізналися про його книжкове захоплення і почали за це дражнити його "сумним чудилом". Діти навіть створили спеціальний груповий чат. Вони додали Каллума в групу, щоб він міг бачити гидоти, які про нього пишуть.

"Нам так сумно це чути. Розповідати про книги – це чудовий спосіб заводити друзів та дізнаватися про книжки, які б ти в іншому разі ніколи не прочитав би!", – прокоментував ситуацію книжковий магазин мережі Waterstones.

Зараз у школяра понад 340 тисяч підписників. Каллум написала одна з його улюблених письменниць, Керолін Кепнес, автор роману "Ти". Йому також відповів британський автор фантастичних книг для підлітків Метт Хейг, який назвав Каллума героєм і відправив хлопчикові кілька своїх творів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше школяр-карлик з Австралії хотів вбити себе через цькування, проте його підтримав весь світ.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Англія
Теги
книги скандал в школе булінг
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