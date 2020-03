Хлопця зацькували в школі за любов до книг: його підтримали відомі письменники

Англійського школяра Каллума Меннінга, який завів у Instagram книжковий блог, цькували однокласники і називали "сумним чудилом".

Інцидент набув розголосу завдяки старшій сестрі 13-річного хлопця, яка у Twitter розповіла про ситуацію. Після цього в школяра з'явилася група підтримки, серед яких були відомі письменники, зірки та книгарні, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на UNILAD.co.uk.

Сестра Еліс розповіла, що в Instagram хлопець викладав обкладинки прочитаних романів і давав їм короткі рецензії. Булінг почався після того, як Каллум перейшов в іншу школу в місті Саут-Шілд. Нові однокласники дізналися про його книжкове захоплення і почали за це дражнити його "сумним чудилом". Діти навіть створили спеціальний груповий чат. Вони додали Каллума в групу, щоб він міг бачити гидоти, які про нього пишуть.

Can’t believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see 🥺 pic.twitter.com/wuuj2XlO34