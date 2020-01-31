Хлопець зшив випускну сукню для своєї однокласниці: історія підлітків зворушила світ

Учень однієї зі шкіл штату Індіана (США) Паркер Сміт зшив для своєї однокласниці сукню-мрію на випускний, тому що їй не вистачало грошей.

У мережі дівчину почали називати сучасною Попелюшкою. Процес створення сукні виявився складним, тому що хлопець раніше нічого не шив, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Boredpanda.

Хлопець почав зі створення ескізу, а потім перейшов до виготовлення сукні частинами. Він часто радився з бабусею і переробляв деякі елементи, щоб вони виглядали ідеальними. Як результат – Едді отримала пишну сукню блакитного кольору і була зворушена до сліз.

"Я такий перфекціоніст, що навіть в ніч напередодні випускного додавав камінчики до сукні", –розповів хлопець.

Хлопець зшив випускну сукню для своєї однокласниці Boredpanda

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США школярі провели тихий випускний, щоб не налякати однокласника.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!