Хлопчики й дівчатка – окремо: в Україні поскаржилися на "радянські" уроки трудового навчання

В школах України продовжують проводити уроки трудового навчання окремо для дівчат і хлопців, хоч у 2017 році Міністерство освіти такий розподіл скасувало.

Мати дев’ятикласниці Олена Семенова з Кременчука розповіла "Експрес" , що на заняттях хлопці пиляють лобзиком, дівчата вишивають, хоч не всім таке подобається.

У Кременчуцькому міському науково-методичному центрі пояснили, що розподіл на підгрупи в школах міста відбувається у тих класах, де понад 27 учнів. Школярі 5-9 класів на уроках трудового навчання можуть обрати діяльність за 40 модулями: створення свічок, декорування, вишивання, вирощування квітів та інші.

А в гімназії №1 імені Володимира Красицького в Хмельницькому хлопці шиють разом з дівчатами, а дівчата працюють молотком разом із хлопцями.

Слід зазначити, що в школах країн Європи дітей змалку вчать не мислити стереотипно про “чоловічі” чи “жіночі” заняття. А в Німеччині виготовлені на уроках праці учнівські роботи навіть продають, щоб показати важливість і практичність зроблених дітьми речей.

В Україні поскаржилися на "радянські" уроки трудового навчання www.196school.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американським школярам дозволили прогулювати уроки.

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