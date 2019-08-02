Хлопчик з особливими потребами написав, за що його дражнять в школі: розгорівся скандал

В одній зі шкіл міста Дербі (Великобританія) вчитель попросив написати одинадцятирічного Каїна Пауелла, який має особливі потреби, чому, на його думку, він не подобається іншим дітям.

Припущення Каїна, які він написав на аркуші, повісили в шкільному коридорі на весь навчальний рік. Після цього хлопчика почали цькувати ще більше, повідомляє "Мел" з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Син прийшов додому з малюнком, що зображує хлопчика з безліччю фраз навколо і підписом "Що я можу зробити, щоб сподобатися іншим?". Відповіді були такі: "Перестань кричати", "Перестань нас дратувати", "Перестань сумувати і будь щасливіше", – йдеться в повідомленні.

Батькам це не сподобалося. Каїн не так давно втратив бабусю, хлопчик важко переживав її смерть. Також у школяра є зачатки аутизму.

У школі викладача захищали. Таку акцію вони назвали актом "відновного правосуддя", спрямованого не в покарання кривдників, а на прагнення показати їм, що вони не мають рації.

Батьки Деміан і Лінда стверджують, що перед ними навіть не вибачилися. Зараз їх хвилює, як школа вчинить наступного разу, коли інший учень поскаржиться на булінг.

Малюнок Каїна Daily Mail

Каїн з малюнком Daily Mail

Каїн і його батько Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, проведено дослідження, що булінг у школі негативно впливає на майбутнє дитини.

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