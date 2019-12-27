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"Хлів без туалетів": на Харківщині розгорівся скандал через моторошні умови в новому дитсадку

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У селі Шестакове на Харківщині відкрили новий дитсадок без туалетів, підключеної каналізації та вихователів.

Про жахливі умови у Facebook розповіла користувачка Веда Гончар. За її словами, у дошкільному закладі жоден працівник не має педагогічної освіти. Завідувачка має досвід роботи у сфері торгівлі, яка наразі виконує функції вихователя (щоб переглянути фото умов, доскрольте до кінця сторінки).

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"Керівництво Старосалтівської ОТГ, відділ освіти та завідувачка дитячого садка вважають, що це нормальні умови для діток. А що такого? Чесно, ніколи б не подумала, що в сучасному світі можливе таке Середньовіччя", – написала Гончар.

Дитсадок у селі Шестакове

Дитсадок у селі Шестакове

Facebook Veda Gonchar

Жителька села також розповіла, що в дитсадку холодно, на стінах з'явився грибок, а заклад працює тільки 4 години. Також слід зазначити, що у приміщенні відсутній капітальний ремонт.

Дитсадок у селі Шестакове

Дитсадок у селі Шестакове

Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове

Дитсадок у селі Шестакове

Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове

Дитсадок у селі Шестакове

Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове

Дитсадок у селі Шестакове

Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове

Дитсадок у селі Шестакове

Facebook Veda Gonchar

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Україна Харків
Теги
діти дитячий садок
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Комментарии на сайте не модерированы
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Угpaиньзький мир! Селяне про канализацию не ведают!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А вы говорите, подарки не те детям в Башкирии раздали...
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