"Хлів без туалетів": на Харківщині розгорівся скандал через моторошні умови в новому дитсадку

У селі Шестакове на Харківщині відкрили новий дитсадок без туалетів, підключеної каналізації та вихователів.

Про жахливі умови у Facebook розповіла користувачка Веда Гончар. За її словами, у дошкільному закладі жоден працівник не має педагогічної освіти. Завідувачка має досвід роботи у сфері торгівлі, яка наразі виконує функції вихователя (щоб переглянути фото умов, доскрольте до кінця сторінки).

"Керівництво Старосалтівської ОТГ, відділ освіти та завідувачка дитячого садка вважають, що це нормальні умови для діток. А що такого? Чесно, ніколи б не подумала, що в сучасному світі можливе таке Середньовіччя", – написала Гончар.

Дитсадок у селі Шестакове Facebook Veda Gonchar

Жителька села також розповіла, що в дитсадку холодно, на стінах з'явився грибок, а заклад працює тільки 4 години. Також слід зазначити, що у приміщенні відсутній капітальний ремонт.

Дитсадок у селі Шестакове Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове Facebook Veda Gonchar

Дитсадок у селі Шестакове Facebook Veda Gonchar

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині.

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