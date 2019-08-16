Хімія не популярна: названо предмети ЗНО, які найчастіше обирають українці

Найпопулярнішим предметом на ЗНО серед абітурієнтів стала англійська мова, а найменше вступники обирали хімію.

Про це розповів в.о. директора українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, пише "Прямий". За його словами, абітурієнти частіше обирають історію України, ніж математику.

"Тобто певна частка абітурієнтів переконана, що математики вони, скорше за все, не знають, а історію України вони впевнені, що знають. Тому відношення 190 тисяч проти 120 тисяч на користь історії України", – наголосив Бойко.

Також спостерігається тенденція, що серед виборів предметів є тотальне обрання англійської мови серед охочих вступати до вишів. Навіть на ті спеціальності, де напрям підготовки не є іноземна філологія.

"На жаль, хімія не є пріоритетом для наших випускників. Більше 12 тисяч абітурієнтів вибирають цей предмет для того, аби він в майбутньому став їхнім фахом. Це не найпопулярніший предмет на сьогоднішній день", – зазначив Бойко.

ЗНО-2019 24 Канал

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