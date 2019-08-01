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Херсонська влада не виділяє потрібних коштів на освіту: у чому справа

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Херсонська освітафінансується за залишковим принципом. Проте без повного фінансування школам, дитячим садкам і позашкільним закладам не дійти до сучасних вимог.

Як пишуть Херсонці, спочатку прогнозується загальний обсяг надходжень місцевого бюджету і фінансуються "важливі потреби". Уже залишки розподіляються між освітою, культурою та охороною здоров'я.

"На червневу сесію Херсонської міської ради освітяни виносили питання про виділення коштів для закладів на здійснення капітального ремонту, покращення матеріально-технічної бази, підготовку до нового навчального року та опалювального сезону в сумі понад 30 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

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Проте від вище зазначеної суми для навчальних закладів виділили тільки 6 млн гривень.

Директорам шкіл і дошкільних установ доводиться знаходити можливості залучення спонсорської допомоги, позабюджетних коштів. Одним з таких джерел є батьківські кошти. Але це часто є причиною скандалів.

Освітяни знову звертатимуться до місцевого депутатського корпусу з проханням на серпневій сесії виділити 15 млн гривень. Проте ніхто не знає, чи задовольнять депутати запит у повному обсязі.

Херсонська влада не виділяє потрібних коштів на освіту: у чому справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа обурена через те, що в Рівному хочуть залишити шкільну форму для дітей.

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Тема
школа
Місце
Україна Херсон
Теги
Херсон школа освіта дитячий садок
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