Харків'янка вимагає скасувати важливий іспит для медиків: подано позов до суду

Студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і народний депутат Валерій Писаренко подали до Окружного адміністративного суду Києва позов щодо скасування міжнародного іспиту з основ медицини.

Так в Україні майбутні медики масово протестують проти тесту IFOM. Причиною такої поведінки є те, що у вишах немає достатньої освітньої бази для підготовки. Як повідомляє пресслужба ОАСК, суд відкрив провадження в адміністративній справі про скасування міжнародного іспиту з основ медицини для студентів.

IFOM був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 року №334, тому уряд виступатиме відповідачем.

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"Позивачі зазначають, що запроваджений міжнародний іспит із основ медицини базується на програмах іноземних освітніх агентств забезпечення якості вищої освіти. Проте КМУ досі не затвердив перелік іноземних агентств, сертифікати яких визнаються в Україні", – йдеться в повідомленні.

Позивачі запевняють, що в цьому випадку порушується Закон України "Про вищу освіту" та конституційні права громадян держави. Суд призначив підготовче засідання на 13 серпня 2019 року.

Студенти-медики Укрінформ

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