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Харків'янка вимагає скасувати важливий іспит для медиків: подано позов до суду

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Студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і народний депутат Валерій Писаренко подали до Окружного адміністративного суду Києва позов щодо скасування міжнародного іспиту з основ медицини.

Так в Україні майбутні медики масово протестують проти тесту IFOM. Причиною такої поведінки є те, що у вишах немає достатньої освітньої бази для підготовки. Як повідомляє пресслужба ОАСК, суд відкрив провадження в адміністративній справі про скасування міжнародного іспиту з основ медицини для студентів.

IFOM був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 березня 2018 року №334, тому уряд виступатиме відповідачем.

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"Позивачі зазначають, що запроваджений міжнародний іспит із основ медицини базується на програмах іноземних освітніх агентств забезпечення якості вищої освіти. Проте КМУ досі не затвердив перелік іноземних агентств, сертифікати яких визнаються в Україні", – йдеться в повідомленні.

Позивачі запевняють, що в цьому випадку порушується Закон України "Про вищу освіту" та конституційні права громадян держави. Суд призначив підготовче засідання на 13 серпня 2019 року.

Студенти-медики

Студенти-медики

Укрінформ

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Харків
Теги
освіта Кабінет Міністрів України скандали
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Махно Володимир
Махно Володимир
все из-за того что бунтуют те, кто покупают дипломы! сообщила одна из преподавателей. лучше пусть будет 100 медиков но квалифицированных, нежели 100000 но с купленными дипломами!
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Дайош дипломованих невігласів! Кому потрібні результати іспитів, які не можна купити? Навіщо українським пацієнтам фахівці високої кваліфікації?
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