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Хапав за груди! У Росії вчитель домагався дівчат у дитбудинку

1.2т
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Вихованці дитячого притулку "Акчарлак" Рибно-Слобідського району Татарстану (Росія) поскаржилися на домагання вчителя фізкультури.

Про це вони розповіли у відео, яке виклали на YouTube. За їх словами, чоловік часто до них приставав, торкався їх за інтимні місця під час спортивних занять, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "Інтерфакс" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Керівництво установи знає про поведінку вчителя. Але його не звільнили, а тільки влітку 2019 року оштрафували. Проте це не подіяло.

"Він хапав за груди і робив нам масаж, мене вони потім боліли довго. А потім вже інтимних місць чіплявся. Він нікого не соромиться, поводить себе, як педофіл. А в присутності вихователів стає святим, як ангел", – розповіла дівчата.

Після публікації відео керівники притулку поскаржилися в Слідчий комітет. Відомство проводе перевірку за фактом інциденту, а також з'ясують, хто знімав відео з неповнолітніми вихованками, опитував їх і потім виклав запис в інтернет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Одесою чоловік зґвалтував школярку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Місце
Росія
Теги
приют Новини Росії викладач педофiли діти
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Борисс Робот
Борисс Робот
ваткоскрепоносец...:))
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