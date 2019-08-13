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Гроші на вітер: міжнародний іспит для студентів-медиків виявився непотрібним

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На іспит IFOM для студентів-медиків 3-го курсу Міністерство охорони здоров’я витратило 22 млн грн. Проте результати виявились непотрібними, адже всіх студентів перевели на 4-й курс, навіть тих, хто не склав екзамен.

Як пише Ракурс, це стосується студентів, які склали КРОК-1 та іспити за навчальним планом. Зазначається, що мінімального балу для оцінки успішності екзамену досі не визначено.

"Ті, хто не прийшов на тестування IFOM, наступного року мають просто зайти до аудиторії – і іспит, вважай, складено", – йдеться в повідомленні.

Послуги американської компанії МОЗ придбало за 12,6 млн грн. За умовами договору, вартість оцінки кожного студента за тестуванням IFOM становила 20 доларів при онлайн-тестуванні та 155 доларів при письмовому. Складати іспит повинні були 13 тисяч людей.

"Ці кошти, замість провального тесту, могли використати для пацієнтів, які потребують невідкладного лікування. У 2019 році знову утворилася ганебна "черга смерті": важкохворі вимушені чекати на терміново потрібне їм лікування аж до початку 2020 року", – розповіли експерти.

Студенти-медики

Студенти-медики

Шпальта

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозна ексректорка університету Богомольця розкритикувала тест IFOM.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта Міністерство охорони здоров'я
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