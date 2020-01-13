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Гроші ходять за вихователем: Новосад анонсувала масштабне нововведення

1.2т
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У дитсадках України впровадять принцип "гроші ходять за вихователем" – уряд сплачуватиме дошкільному закладу за дитину відповідно до певної базової вартості.

Як заявила міністерка освіти Ганна Новосад в ефірі програми "Сніданок з 1+1", у законі про дошкільну освіту планується запровадження нового підходу до її фінансування – підняття фінансування на центральний рівень, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Новосад анонсувала масштабне нововведення в дитсадках

Новосад анонсувала масштабне нововведення в дитсадках

Рівне Вечірнє

"Зараз у закладах дошкільної освіти змін немає. Тому 2020 рік ми хочемо присвятити зміні закону про дошкільну освіту. Ми хочемо варіювати форму здобуття дошкільної освіти і розширити можливості раннього розвитку", – пояснила Новосад.

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За її словами, суттєво підвищити заробітні плати вихователям буде надзвичайно складно. Уряд не має впливу на муніципальний бюджет. Скільки б постанов не видавалося, вони не означають, що на місцях оклад будуть виплачувати.

"Ми можемо визначити базову вартість здобуття дошкільної освіти і фактично сплачувати закладу за дитину відповідно до певної базової вартості. Тому що зараз ми фінансуємо лише садочок і не знаємо, скільки в ньому є дітей. Це складний довгий процес, зараз будемо тільки розпочинати дискусію з профільним комітетом Верховної Ради", – додала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міносвіти назвали причину, чому вихователям дитсадків не збільшать відпустку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Реформа освіти дошкільний період
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України дитячий садок зарплата
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