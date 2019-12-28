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Гроші ходять за вчителем: у Міносвіти придумали нововведення

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У Міністерстві освіти повідомили, що з 2020 року діятиме принцип "гроші ходять за вчителем". Педагоги зможуть самостійно обирати форму, вид і місце підвищення своєї кваліфікації.

Кошти на розвиток вчителів закладено у державну субвенцію НУШ, яка у держбюджеті складає 1,4 млрд гривень, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу відомства.

Підвищення кваліфікації плануватимуть у два етапи. На першому педагогічна рада затверджуватиме орієнтовний план підвищення кваліфікації на наступний рік. Другий етап розпочинатиметься після затвердження кошторису закладу освіти на відповідний рік і оприлюднення його керівниками закладів.

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Протягом 15 календарних днів після цього вчитель подаватиме пропозицію до плану підвищення кваліфікації, яка міститиме дані про:

  • тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми;

  • обсяг (тривалість);

  • суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;

  • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення).

Гроші ходять за вчителем: у Міносвіти придумали нововведення

Гроші ходять за вчителем: у Міносвіти придумали нововведення

Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як учасникам сертифікації вчителів отримати обіцяне підвищення зарплат.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України викладач школа
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