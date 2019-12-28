У Міністерстві освіти повідомили, що з 2020 року діятиме принцип "гроші ходять за вчителем". Педагоги зможуть самостійно обирати форму, вид і місце підвищення своєї кваліфікації.
Кошти на розвиток вчителів закладено у державну субвенцію НУШ, яка у держбюджеті складає 1,4 млрд гривень, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу відомства.
Підвищення кваліфікації плануватимуть у два етапи. На першому педагогічна рада затверджуватиме орієнтовний план підвищення кваліфікації на наступний рік. Другий етап розпочинатиметься після затвердження кошторису закладу освіти на відповідний рік і оприлюднення його керівниками закладів.
Протягом 15 календарних днів після цього вчитель подаватиме пропозицію до плану підвищення кваліфікації, яка міститиме дані про:
тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми;
обсяг (тривалість);
суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;
вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення).
Гроші ходять за вчителем: у Міносвіти придумали нововведення
Конкурент
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як учасникам сертифікації вчителів отримати обіцяне підвищення зарплат.
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